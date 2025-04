I dati di Global Data: la produzione di energia nucleare aumenterà da 2.616 TWh nel 2024 a 3.410 TWh nel 2035. Il peso dei futuri Smr. Gli Stati Uniti e poi la Francia sono i Paesi più nucleari.

Aumenterà di 100 GW nel prossimo decennio la capacità nucleare globale. Lo rivela un nuovo rapporto di GlobalData, società londinese di analisi dati, secondo la quale la capacità nucleare globale raggiungerà i 494 GW entro il 2035. Il rapporto "Nuclear Power Market, Update 2025 – Market Size, Segmentation, Major Trends, and Key Country Analysis to 2035" afferma che l'aumento di capacità sarà legato ai progressi nell'implementazione di piccoli reattori modulari (smr), insieme alla continua transizione globale verso forme di energia più pulite. Il rapporto, pubblicato il 21 aprile, ricorda come i recenti progressi nel settore dell'energia nucleare siano stati trainati dalle iniziative verso una maggiore produzione di energia di base a basse emissioni di carbonio. Secondo GlobalData, anche le misure che promuovono la sicurezza energetica, oltre all'interesse per la decarbonizzazione dei settori industriali, stanno sostenendo un maggiore utilizzo del nucleare.



I numeri

Il gruppo ha affermato che l'aumento della potenza complessiva a 494 GW nei prossimi 10 anni rappresenta un aumento di circa 100 GW rispetto ai 395 GW del 2024. Gli analisti hanno affermato che la produzione di energia nucleare aumenterà da 2.616 TWh nel 2024 a 3.410 TWh nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 2%. Oggi l'energia nucleare attualmente rappresenta circa il 9% della produzione mondiale di elettricità. Il rapporto rileva inoltre che i paesi con reattori più vecchi stanno ancora cercando di estendere le licenze operative di tali unità e alcuni paesi, in particolare la Cina e altre nazioni asiatiche, stanno espandendo le loro flotte nucleari.



Usa e poi Francia

Gli Stati Uniti, che dipendono dall'energia nucleare per circa il 18% della loro produzione di energia, sono al primo posto a livello mondiale con 97 GW di capacità installata e 787,6 TWh di produzione lo scorso anno. Questo dato è stato favorito dai due nuovi reattori dell'impianto Vogtle in Georgia, le prime unità su scala industriale costruite negli Stati Uniti da decenni. La Francia si colloca al secondo posto con 61,4 GW di capacità installata e la quota di produzione di energia nucleare nel Paese supera il 60%. GlobalData ha dichiarato che la Francia ha una produzione annua di energia nucleare pari a 333,3 TWh.



Il caso Cina

La capacità di generazione della Cina è di circa 56 GW, con una produzione di 386,1 TWh. L'Energy Information Administration (Eia) statunitense ha affermato che la Cina, che ha almeno 55 reattori operativi e circa altre due dozzine in costruzione, ha aggiunto oltre 34 GW di capacità di generazione nucleare nell'ultimo decennio.