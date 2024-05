Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che il minor gettito dai carburanti previsto per i prossimi anni dovrà essere compensato

L’auto elettrica non è ancora nei sogni degli automobilisti italiani, ma il Governo sta già pensando come tassarla al pari di quelle a benzina o gasolio. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo ha detto espressamente a una manifestazione: il governo sta già pensando come traslare anche sui chilowattora delle ricariche nelle colonnine elettriche le odiate e pesantissime accise che gravano oggi sui carburanti per più del 100% rispetto al costo industriale. Il minor gettito dai carburanti previsto per i prossimi anni dovrà quindi essere compensato da uno "spostamento" delle imposte verso le auto elettriche. La decisione sembra tuttavia oggi un po’ prematura, vedendo la diffusione piuttosto lenta nel nostro Paese delle e-car, e anche se siamo molto lontani dalle vendite del resto d’Europa le previsioni in mano al ministro ipotizzano la stima (forse ottimista) di sei milioni di auto elettriche al 2030 nel nostro Paese.



Le parole del ministro

"Pensate all'effetto che avrà l’elettrificazione sullo spostamento delle accise del carburante alle nuove forme di alimentazione", ha detto Giorgetti, specificando che "non si tratterà solo di una riduzione del gettito, ma di una significativa traslazione". Tradotto: il processo di elettrificazione porterà ad avere sempre meno auto a benzina e gasolio sulle strade, con la conseguente riduzione degli introiti legati alle accise sui carburanti. Un ambito nel quale "il ministero dell’Economia e delle Finanze ha già iniziato a lavorare, anche in considerazione dell'aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici".



Le possibili ripercussioni

Impossibile al momento dire come si svilupperà la questione e come sarà possibile tassare la ricarica: più semplice per la colonnina in strada, un po’ meno per la stazione domestica in garage: al momento, spiega Giorgetti, "è in corso una riflessione del governo sulla necessità di tenere presente l'evoluzione delle basi imponibili sulla base della trasformazione del sistema economico". Insomma, le accise non moriranno mai, e oggi di sicuro chi voleva acquistare un’auto elettrica perché pensava di spendere meno per un pieno, oggi forse potrebbe cominciare a ripensarci. Magari dopo i disastri finanziari del Superbonus riusciremo a risparmiare qualcosa sugli incentivi alla mobilità sostenibile.