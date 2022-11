Scatterà con un prezzo del gas TTF al di sopra di una certa soglia e in presenza di uno spread ampio tra il prezzo spot del gas e un paniere di prezzi spot del gas naturale liquefatto

La Commissione Europea ha "delineato" il meccanismo di correzione del mercato del gas, che dovrebbe essere discusso dai ministri dell'Energia nel Consiglio straordinario di giovedì prossimo.



Come funziona

Si tratterebbe di un tetto al prezzo del derivato sul gas scambiato al TTF, Title Transfer Facility, la piazza virtuale con sede in Olanda che è il benchmark europeo per il metano, con consegna il mese successivo, che è il più utilizzato come parametro per i contratti di fornitura a lungo termine, e non di un cap al prezzo spot, che comporterebbe maggiori rischi per la sicurezza delle forniture. Il livello massimo del prezzo è ancora da negoziare. Il tetto non si applicherebbe agli scambi Over-the-counter (Otc in gergo), ossia fuori dai mercati regolamentati, per avere una "valvola di sicurezza" in termini di flessibilità e anche perché gli scambi fuori mercato sono molto difficili da monitorare.



Le condizioni

Il tetto verrebbe attivato automaticamente dalla compresenza di due condizioni. La prima: un prezzo del gas TTF a un mese al di sopra di una certa soglia per un determinato numero di settimane. La seconda: uno spread, o differenziale, tra il prezzo spot del gas al TTF e un paniere di prezzi spot del gas naturale liquefatto (Gnl) al di sopra di un certo livello per un determinato numero di giorni. Tutti gli elementi quantitativi sono ancora da negoziare, ma il meccanismo, ha spiegato un alto funzionario Ue, è pensato più come un "deterrente" che come un modo per "amministrare" i prezzi del gas. La verifica della sussistenza delle condizioni di attivazione spetterebbe all'Acer, l'agenzia che riunisce i regolatori Ue dell'energia.



Un meccanismo anti-picchi

La Commissione non pensa ad un meccanismo che venga attivato 25-30 volte in un anno - ha detto - in condizioni ideali non dovrebbe essere mai attivato. Servirà ad evitare "picchi ingiustificati" come quelli che si sono verificati l'estate scorsa, quando "abbiamo avuto rincari di oltre il 100% in un giorno, con il prezzo che schizzava ai massimi storici, mentre gli altri mercati erano relativamente stabili".