Accordo da 6 miliardi di dollari tra QatarEnergy e il costruttore navale cinese China State Shipbuilding Corp per sviluppare North Field. È il più grande ordine di costruzioni navali al mondo

Il gas naturale liquefatto sta diventando il futuro petrolio: lo dicono le nuove strategie dei Paesi esportatori, le mire americane e le necessità europee: lo è ancora di più oggi dopo aver appreso di commesse come quella che legherà QatarEnergy a China State Shipbuilding Corp: il colosso statale del Gnl qatarino ha firmato un importante accordo di costruzione navale del valore di 6 miliardi di dollari con China State Shipbuilding per la costruzione di 18 navi metaniere da 271mila metri cubi. Le navi, leggiamo su Lngprime,saranno costruite dalla Hudong-Zhonghua di Cssc per quello che si sostiene essere il più grande ordine di costruzione navale al mondo.



Le metaniere

Secondo Cssc, ciascuna delle navi gnl più grandi del mondo sarà lunga 344 metri, larga 53,6 metri e avrà un pescaggio di 12 metri. QatarEnergy ha selezionato la connazionale Nakilat per possedere e gestire nove di queste navi, China Merchants Energy Shipping ne possiederà quattro, Shandong Marine ne possederà tre e China lng Shipping, una joint venture di Cosco Shipping e China Merchants, ne sarà proprietaria. due di queste navi. Nakilat possiede attualmente 14 navi metaniere Q-Max costruite da Hanwha Ocean e Samsung Heavy tra il 2008 e il 2010, e tutte trasportano gnl dal gigantesco complesso gnl di Ras Laffan in Qatar a clienti in tutto il mondo.



Il programma di espansione

Il programma di costruzione navale mira a sostenere e soddisfare i futuri requisiti dei progetti di espansione North Field East e North Field South di QatarEnergy, nonché del progetto Golden Pass lng negli Stati Uniti. La prima fase del progetto di espansione del North Field aumenterà la capacità di produzione di gnl del Qatar da 77 a 110 Mtpa, mentre la seconda fase aumenterà ulteriormente la capacità a 126 Mtpa. Oltre a questi progetti, QatarEnergy ha recentemente annunciato anche la terza fase di espansione del North Field per aumentare la capacità del Qatar. Due delle società energetiche nazionali cinesi sono partner nei progetti di espansione del North Field in Qatar, con Sinopec che acquisisce una quota dell'1,25% nel progetto North Field East e una quota dell'1,875% nel progetto North Field South, firmando allo stesso tempo vendite di gnl per 27 anni. e contratti di acquisto per complessivi 7 mtpa. La Cnpc ha acquisito una partecipazione dell'1,25% nel progetto North Field East e ha firmato un contratto di vendita e acquisto di gnl della durata di 27 anni per 4 mtpa. Nel 2023, le forniture di gnl del Qatar ai suoi principali clienti in Cina hanno raggiunto quasi 17 milioni di tonnellate, ha affermato l’azienda.