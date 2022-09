Secondo Felix Leggewie, executive director Lng Schulte Group, il numero vertiginoso di ordini di grandi navi metaniere crea una grande sfida per gli armatori e i manager

La ricerca della decarbonizzazione , la crescita esponenziale del trasporto di Gnl e la transizione verso carburanti marini alternativi stanno rappresentando una “grande sfida per l'industria dei trasporti e per la forza lavoro del settore navale in quanto tale, sia a bordo che a terra negli uffici”. Così Felix Leggewie, executive director Lng Schulte Group, nel corso di un una sessione dei lavori di Gastech, la rassegna mondiale del gas, dell'idrogeno e della transizione energetica, dedicati alla decarbonizzazione dei trasporti e allo sviluppo dell'idrogeno.



88 nuovi ordini

Il numero vertiginoso di "grandi navi metaniere, con un record di 88 nuovi ordini nel 2021, crea una grande sfida per gli armatori e i manager. Il Gruppo Schulte si è reso conto in anticipo di questi cambiamenti e sta adottando misure attive per garantire alla propria forza lavoro di affrontare con successo le sfide future".