La società russa detiene il 12% della capacità di lavorazione del petrolio in Germania. “Una questione di sicurezza”

Le autorità di Berlino hanno annunciato che prenderanno il controllo delle attività del gigante petrolifero russo Rosneft in Germania, dove la società possiede molte raffinerie. Lo si legge in una nota diffusa dal ministero dell'Economia tedesco, nella quale si spiega che Rosneft Deutschland GmbH verrà messa sotto amministrazione fiduciaria. “Rosneft Germany rappresenta circa il 12% della capacità di lavorazione del petrolio della Germania, il che la rende una delle più grandi società di lavorazione del petrolio in Germania”, si legge nel comunicato. “La prosecuzione delle attività commerciali delle raffinerie interessate era in pericolo a causa della proprietà delle società. I fornitori di servizi critici centrali come fornitori, compagnie assicurative, società IT e banche, ma anche clienti, non erano più disposti a lavorare con Rosneft”, prosegue il testo.



Necessario per la sicurezza energetica

La decisione della Germania di prendere il controllo delle attività del colosso petrolifero russo Rosneft nel Paese rappresenta “un ulteriore passo a tutela della nostra sicurezza energetica”. Lo ha dichiarato il sottosegretario Jorg Kukies su Twitter, specificando anche che “sosterremo la trasformazione delle sedi di raffineria interessate”.