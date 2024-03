L’area di rifornimento realizzata da un’azienda locale è costituita da due colonnine, una per l’erogazione di Gnl che verrà utilizzato per il rifornimento dei mezzi pesanti

L’arrivo del metano via nave finalmente consente anche ai sardi di acquistare automobili alimentate con metano. È stato inaugurato a febbraio, ed è già operativo, il primo distributore stradale in Sardegna di Gnc e Gnl (gas naturale compresso e gas naturale liquefatto), realizzato nella città metropolitana di Cagliari, in prossimità del comprensorio aeroportuale di Elmas. I funzionari dell’ufficio delle dogane di Cagliari (Adm) hanno verificato la regolarità dell’impianto e hanno dato la licenza fiscale. Si tratta del primo distributore di metano operativo sull’isola: l’iniziativa nasce grazie alla scelta imprenditoriale di un’azienda locale del Medio Campidano, Isola Gas.

L’impianto

L’area di rifornimento è costituita da due colonnine, una per l’erogazione di GNL che verrà utilizzato per il rifornimento dei mezzi pesanti e una per l’erogazione di GNC per il traffico veicolare leggero. L’impianto è costituito da un serbatoio di stoccaggio criogenico del gas naturale, ad asse verticale, alto circa 15 m, atto a contenere circa 80 m3 di prodotto e da un impianto di distribuzione.