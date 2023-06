L’ultimo report di Shell “The Energy security scenarios” delinea due scenari emergenti e contrapposti: quello green (Sky 2050) e quello attuale (Archipelagos) che punta alla sicurezza energetica

Che cosa ci aspetta nel 2050 se dieci anni prima si smettesse di vendere in tutto il mondo veicoli con motore a combustione interna? E se, invece, continuassero le guerre di confine comportando nuovi shock sui prezzi energetici? Un’analisi degli anni che verranno lo ha fatto, come ogni anno, Shell nel tentativo di leggere la sfera di cristallo con il suo report “The Energy security scenarios” che è andato a sviluppare le diverse versioni di futuri possibili tra improbabili, sorprendenti e possibili. Due gli scenari emergenti e contrapposti: quello green (Sky 2050) che spinge su tecnologie a basso impatto e quello attuale che punta alla sicurezza energetica, più conflittuale. Entrambi convergono sul fatto che a seconda dello scenario che prevarrà, esso comporterà una serie di rapidi cambiamenti sull'aumento della temperatura media e sulle emissioni. Non solo: se il tema della sicurezza fosse dominante, il mondo entrerebbe in una transizione accelerata ma sempre più competitiva, con forte disparità regionali e ampie ripercussioni su economia, frontiere e clima.



Scenario Sky 2050

Ma vediamo più nel dettaglio lo scenario Sky 2050. Il report evidenzia il fatto che sebbene i progressi siano inizialmente difficili da vedere, le emissioni cominciano a diminuire a partire dal 2025 e, entro il 2040, l'obiettivo delle emissioni zero. Notevole in questo senso è soprattutto la spinta dal basso, laddove le istituzioni internazionali sembrano inefficaci nel sostenere l'Accordo di Parigi e le nazioni si aggrappano a comportamenti, guidati dalla loro vulnerabilità alla mancanza di approvvigionamento energetico o alla volatilità dei prezzi dell'energia. Ben presto, tuttavia, prevede il documento, i cittadini stessi inizierebbero a spingere per il cambiamento all'interno dei propri Paesi che verrebbero spinti rapidamente verso nuove tecnologie per garantire la sicurezza ambientale. Ciò che avrebbe potuto richiedere decenni per essere negoziato, ora richiederebbe molto meno tempo. Nonostante questo risultato, avverte il report, c'è un periodo in cui in cui l'aumento della temperatura media globale è di oltre 1,5°C in più rispetto ai livelli preindustriali per poi ridursi a circa 1,2°C entro la fine del secolo.

Scenario Arcipelaghi

In Archipelagos, invece la questione della sicurezza energetica si diffondono in tutto il mondo a livello nazionale. Nonostante questo cambiamento, la spinta verso la sicurezza energetica comprende ancora l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni di carbonio. Queste dinamiche si traducono in un picco delle emissioni globali negli anni 2020 e in calo a partire dalla metà degli anni 2030. Cresce il nazionalismo sostenuto da un rinnovato militarismo, soprattutto nelle regioni a cavallo di due sfere di influenza. La guerra sull'appartenenza dell'Ucraina all'Europa o alla Russia si è rivelata un modello per qualsiasi altri Paesi e territori contesi. Per molti versi, l'ordine geopolitico del 2030 assomiglia più al mondo delle alleanze di potere del XIX secolo più che alla globalizzazione post-Guerra Fredda. Di conseguenza, accordi globali, tra cui l'impegno a sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi. Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, perdono di importanza.

La competizione tra le nazioni si estende a molti aspetti della vita della vita e si traduce in molteplici gare tecnologiche – anche in relazione alle nuove tecnologie energetiche. Entro il 2040, si potrebbe sviluppare un mondo commerciale multipolare, con una feroce concorrenza per il commercio con l'India e alcune nazioni africane e latinoamericane. La temperatura media globale della superficie continua così ad aumentare nel 2100, ma si sta stabilizzando intorno ai 2,2°C, mentre le emissioni si stanno si avvicinano allo zero netto.



Domanda, rinnovabili, gas e bioenergie

Il report Shell prevede che a livello globale, il consumo di energia primaria aumenterà nel corso del secolo quasi la metà della domanda globale di energia proverrà dai emergenti con cambiamenti relativamente modesti altrove. Entro il 2100, i Paesi a più rapida crescita dominano il fabbisogno energetico globale, con un aumento della domanda in questo gruppo. L'efficienza è la chiave per limitare la crescita della domanda globale di energia domanda energetica complessiva nel 2050, con l'elettrificazione, la riqualificazione degli edifici e il cambiamento dei comportamenti. Per quanto riguarda il solo solare fotovoltaico, il mondo sta già aggiungendo circa 200-250 gigawatt (GW) di capacità ogni anno, fornendo circa 250-300 terawattora (TWh) di energia elettrica. Negli “Arcipelaghi”, questa cifra crescerà fino a circa 400 TWh nei primi anni 2030. Questo livello di crescita è superiore di carbone e gas naturale messi insieme all'inizio del 2020. Sia il carbone che il gas naturale smetteranno di crescere come fonti di energia elettrica nel 2030 e i combustibili fossili perdono quote di mercato. Entro il 2040, il carbone, il petrolio e il gas naturale avranno raggiunto il picco della loro quota di mercato. I cali che seguono, nel cielo del 2050, saranno molto pronunciati. Il mix di energia primaria globale si sposta rapidamente verso il solare e l'eolico, con una crescita del nucleare negli anni 2030 e 2040. La domanda di gas naturale inizia a diminuire negli anni ’20. Nonostante ciò, il gas naturale continua a essere utilizzato sotto forma di di gas naturale liquefatto (GNL).

Questo è dovuto in parte al fatto che può essere consegnato in modo flessibile a in più luoghi e in parte per il suo ruolo negli impianti industriali, dove il gas naturale continua a essere utilizzato sia come combustibile, con CCS. Entro il 2050, l'uso di bioenergie in Archipelagos raddoppia, e quasi triplica in Sky 2050. Entro la fine del secolo, in entrambi gli scenari, anche l'uso di bioenergie è previsto in circa quattro volte ciò che era presente nel 2020.