Anche per il 2025 il consorzio Biorepack indice una nuova edizione del bando comunicazione locale. L’iniziativa, nata per supportare campagne di formazione e comunicazione locale di Biorepack, è arrivata alla terza edizione. L’obiettivo è di promuovere il riconoscimento e il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile, contribuendo a migliorare complessivamente la qualità della raccolta dell’umido.

Come fare

La dotazione economica complessiva è di 200mila euro destinati a progetti di formazione e campagne di comunicazione rivolte a cittadini, studenti e soggetti economici con l’obiettivo di aumentare la capacità di riconoscere gli imballaggi in bioplastica compostabile e quindi di favorirne il riciclo organico insieme ai rifiuti umidi. Destinatari del bando sono gli enti locali (singoli o associati) o gli operatori da loro delegati, purché convenzionati con Biorepack e in regola con la rendicontazione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2025 e i progetti dovranno svolgersi tra il 15 marzo e il 30 novembre. L’elenco dei soggetti vincitori sarà pubblicato sul sito web biorepack.org entro il 14 febbraio 2025.