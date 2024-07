Previsto un premio da 3mila euro per le tre categorie, stampa, online e agenzie e tv, radio

C’è tempo fino all’8 settembre per partecipare al premio giornalistico CoReVe, consorzio di recupero del vetro, sulla sostenibilità ambientale. La partecipazione al premio è gratuita e riservata a giornalisti, professionisti o pubblicisti, regolarmente iscritti all’ordine, i cui prodotti editoriali in concorso siano stati pubblicati o trasmessi su testate registrate al tribunale di competenza.



Il premio

Il valore del premio, stabilito in 3mila euro per ciascuna categoria, è destinato all’autore del miglior articolo sui temi della sostenibilità, del riciclo e delle tematiche ambientali pubblicato su carta stampata; all’autore del miglior articolo sui temi della sostenibilità, del riciclo e delle tematiche ambientali pubblicato su agenzie di stampa o testate on line; all’autore del miglior servizio sui temi della sostenibilità, del riciclo e delle tematiche ambientali pubblicato su testate televisive o radiofoniche.



Come fare

Tra questi si individuerà il premio giornalista dell’anno che andrà all’autore del lavoro che ha ricevuto il voto più alto tra i 3 vincitori delle suddette categorie. Ogni giornalista dovrà scegliere una sola categoria all’interno della quale desidera concorrere e inviare per la categoria scelta un unico lavoro.

Le opere in concorso dovranno essere inviate via pec entro l’8 settembre.



Tutte le informazioni per prendere parte al concorso sono pubblicate su https://coreve.it/premio-giornalisti...