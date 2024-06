L'azienda ha investito 200 milioni di euro nella Burgo di Trieste per trasformarla in una struttura all'avanguardia per la produzione di imballaggi sostenibili

Alla cartiera Burgo di San Giovanni di Duino, vicino a Trieste è accaduto quel miracolo che tante imprese sognano e non vedono mai realizzarsi: lo stabilimento era in piena crisi, costretto a licenziare, mettere in cassa integrazione e ridurre la produzione a causa della crisi del settore. Poi è arrivata Mondi, azienda sudafricana e leader globale nel settore dell’imballaggio e della carta, quotata a Londra e in Sudafrica



Gli investimenti

Mondi – apprendiamo da Varesenews - non si è limitata ad acquistare lo stabilimento; ha investito 200 milioni di euro per trasformarlo in una struttura all’avanguardia per la produzione di imballaggi sostenibili. Questo investimento creerà posti di lavoro, sosterrà le imprese locali e stimolerà l’economia regionale. E le buone notizie soprattutto se riguardano aziende multinazionali e addirittura di origini africane, non interessano alla narrazione ufficiale. Con questo investimento, lo stabilimento passerà dalla produzione di carta tradizionale alla creazione di cartone riciclato di alta qualità, soddisfacendo la crescente domanda di imballaggi sostenibili. Questo non solo aiuta l’ambiente, ma garantisce posti di lavoro e stimola l’economia locale.



Cosa fa Mondi

Il gruppo Mondi è organizzato nelle divisioni: imballaggi in fibra, imballaggi di consumo e carta fine non patinata. Gestisce foreste e cartiere in Russia e Sudafrica e produce anche pasta di cellulosa, carta e film plastici, oltre che imballaggi industriali e di consumo sia in carta che in plastica flessibile. Ha cinque siti produttivi in Italia.