Il nuovo regolamento Ppwr entrerà in vigore il giorno 11 febbraio. Prevede tra l’altro la riciclabilità degli imballaggi, il contenuto minimo di materiali di riciclo e prescrizioni per l’intero ciclo su etichettatura e sostenibilità

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il nuovo regolamento relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, (Packaging and Packaging Waste Regulation – Ppwr). Il regolamento, che introduce regole armonizzate per tutti gli Stati membri, mira a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e a promuovere il riuso, il riciclo e una gestione efficiente delle risorse. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, l’11 febbraio prossimo.



Che cosa contiene

Il complesso di norme introdurrà misure come la riciclabilità obbligatoria degli imballaggi, gli obiettivi riguardo al contenuto minimo di materiali di riciclo e riutilizzati in tutti i tipi di packaging, anche se con possibili deroghe basate sulla disponibilità di materiali di riciclo; l’istituzione di un sistema obbligatorio per la restituzione dei vuoti a rendere con cauzione (deposit return scheme – drs) e per gli obiettivi di raccolta differenziata degli imballaggi.

Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, per consentirne l’immissione sul mercato, prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio. In particolare il regolamento stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, per consentirne l’immissione sul mercato.

Il regolamento contribuisce infine al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell’ambiente.



Leggi il regolamento https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...