Il progetto, promosso da Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, andrà in onda su YouTube Kids ogni martedì

Tutti sintonizzati sul canale Youtube di Magicamente Plastica per seguire le nuove imperdibili pillole dedicate all’ambiente: ogni martedì, fino al 14 dicembre, andranno infatti in onda 8 puntate dell’originale ed esclusivo format dedicato alla raccolta e al riciclo degli imballaggi plastica.

Parlano Paul Polimèro e Leo Molecola

All’interno del Laboratorio Magico della Plastica, i due scienziati Paul Polimèro e Leo Molecola, affiancati da Mr. Plastic e dalla direttrice del laboratorio Polly Ester, si cimenteranno in divertenti e magici esperimenti per imparare tutte le regole del riciclo della plastica e per salvare il Pianeta dall’inquinamento. Tra macchinari in fase di sperimentazione, test a volte fallimentari, provette, esplosioni, i due Professori spiegheranno ai bambini, ma anche agli adulti, che l’unico segreto per un futuro migliore è raccogliere e riciclare correttamente la plastica e trasformare i rifiuti in preziose risorse. I protagonisti del Laboratorio Magico della Plastica mostreranno l’importanza di un materiale che può e deve essere riciclato. Spiegheranno cosa sono gli imballaggi in plastica, come riconoscerli e tutti i segreti per imparare a fare la raccolta differenziata correttamente e dare così nuova vita ai rifiuti. Sveleranno le fasi che permettono di trasformare i rifiuti in plastica in nuovi oggetti senza utilizzare nuova materia prima. Insegneranno i comportamenti da adottare per evitare di disperdere la plastica nell’ambiente e salvare la Terra. Al termine di ogni puntata, inoltre, gli Scienziati lanceranno una divertentissima sfida in cui i bambini saranno chiamati ad agire in prima persona per salvare il Pianeta.

La magia per insegnare

ll successo del format è da ricercare nel fatto che “i bambini si ricordano ciò che per loro è emozionante” spiega Simone Angelini, ideatore del format di edutainment. “Noi utilizziamo lo stupore e il divertimento al servizio dell’insegnamento. Dire loro che da 7 bottiglie di plastica si può ricavare una maglietta è estremamente diverso dal mettere le 7 bottiglie dentro un macchinario e far apparire una maglietta in modo magico. Il concetto è lo stesso, ma nel secondo modo lo ricorderanno a lungo perché si crea un legame emotivo con il contenuto”.

Perché Magicamente Plastica?

"L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo riscontrato in tutti questi anni ci fanno pensare che Magicamente Plastica rappresenti una chiave vincente per spiegare il riciclo ai bambini e ai ragazzi" afferma il Presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo. "Raccontare le mille trasformazioni di questo materiale attraverso il divertimento e lo stupore rappresenta un modo nuovo per fissare nella memoria dei giovanissimi spettatori un tema di grande interesse e per renderli più consapevoli dell’importanza della raccolta differenziata. Un vero e proprio progetto didattico che utilizza un linguaggio universale, la magia, per spiegare che i rifiuti sono delle risorse preziose che abbiamo il dovere di non disperdere nell’ambiente".

Il successo di Cinecittà World

Dopo 4 anni di successi ed ovazioni dal Teatro1 di Cinecittà World, a Roma, e il tour in Italia con uno spettacolo live apprezzato da moltissime scuole primarie e secondarie, Magicamente Plastica approda sul web per far divertire adulti e bambini. Corepla ha quindi deciso di replicare il format anche online, aprendosi a un pubblico ancora più ampio per continuare a orientare l’attenzione su un tema così centrale ai giorni d’oggi come quello del riciclo della plastica.