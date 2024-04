Lo rilevano i dati preliminari resi noti da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio

La raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio tocca un nuovo record in Italia raggiungendo un tasso di riciclo pari all’87,8% dell’immesso al consumo (pari a 487.548 tonnellate). Sono stati quindi superati sia l’obiettivo del 70% fissato per il 2025 sia quello dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea. È quanto si apprende dai dati preliminari resi noti da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio. “L’Italia vanta un modello efficace di economia circolare, e i risultati ottenuti nell’ultimo anno lo dimostrano: con una percentuale dell’87,8% degli imballaggi in acciaio avviati al riciclo, abbiamo ampiamente superato già oggi l’obiettivo europeo dell’80% fissato per il 2030 – ha dichiarato Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA -. Questi risultati sono il frutto di numerose iniziative di comunicazione a livello nazionale e locale, nonché del lavoro sinergico e ben collaudato di tutti gli attori della filiera. Il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio ha infatti inizio nelle case degli italiani e si completa nelle acciaierie dove vengono fusi per rinascere in nuove forme. Continueremo a lavorare per confermare e se possibile migliorare ulteriormente i risultati ottenuti”.

L’impegno crescente degli italiani

Nel 2023 sono state riciclate 428.043 tonnellate di imballaggi in acciaio (+2% rispetto al 2022). La raccolta complessiva da superficie pubblica e privata è stata di 499.063 tonnellate, anche in questo caso con un incremento di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. I cittadini italiani continuano a dimostrare un impegno sempre maggiore nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio come barattoli e scatolette, bombolette spray, tappi corona, capsule, scatole fantasia, latte, fusti e fustini. Nell’ultimo anno la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti è stata in media di 4,8 Kg. Questo risultato è stato possibile anche grazie all’Accordo Quadro ANCI-CONAI, che, attraverso l’attivazione di convenzioni, promuove la crescita della raccolta differenziata, sostenendo il percorso virtuoso del riciclo: la copertura territoriale coinvolge oltre 50 milioni di abitanti, pari all’85% della popolazione italiana.

La situazione nelle regioni

A livello territoriale, l’Emilia-Romagna è stata la regione più performante con 7,3 kg di imballaggi in acciaio raccolti per abitante in un anno. Nel Nord Italia in particolare si segnalano dati in crescita per il Piemonte (passata dai 5,6 kg/ab del 2022 ai 6,3 kg/ab del 2023) e la Liguria (da 3,0 kg/ab a 3,4 kg/ab). Anche il Sud nell’ultimo anno ha registrato significativi passi avanti: la Calabria, ad esempio, ha raggiunto i 5 kg/ab superando la media nazionale; in forte crescita la Campania, da 3,9 a 4,7 kg/ab, e miglioramenti si sono registrati anche in Sicilia, da 1,7 a 2,1 kg/ab. Grazie alle 428.043 tonnellate di imballaggi in acciaio avviate al riciclo in Italia nel 2023, sufficienti per realizzare una linea di binari ferroviari in grado di collegare Roma a Oslo, si è ottenuto un risparmio di 6.625 TJ di energia primaria, e si è evitato l’utilizzo di 450.000 tonnellate di materiale primario con la dispersione di 539.000 tonnellate di CO2 equivalente.