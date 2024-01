Il commissario all’Ambiente Sinkevicius sostiene una proposta che mira a modificare la direttiva ed elevarla a regolamento

Non c’è pace nemmeno per la pausa caffè. Il commissario per l'Ambiente, Virginius Sinkevicius, ha già fatto sapere che ci sono troppe cialde o capsule in giro: sono quasi 100mila tonnellate nella UE e si deve intervenire. In effetti la direttiva sugli imballaggi non considera le capsule come imballaggi, e per questo si intende cambiarla con una proposta che mira a modificare la direttiva ed elevarla a regolamento. Questo cambio di paradigma, spiega il commissario Sinkevicius a Eunews, “consentirà ai produttori di prendere decisioni di investimento che consentano una migliore selezione e successivo riciclo. Perché - spiega il commissario nella risposta offerta all’interrogazione parlamentare in materia - il contenitore del caffè è in realtà una piccola miniera di sostanze utili all’ambiente e non solo".



Le capsule devono essere compostabili

La Commissione europea si è resa conto che i fondi di caffè contengono “preziosi nutrienti vegetali come potassio, fosforo e azoto che possono essere utilizzati per arricchire il terreno invece di essere inceneriti”. Sono dunque una risorsa per il suolo, anche in chiave agricola. Ancora, ci sono nei piccoli imballaggi a forma tonda “altre preziose materie prime secondarie di cui sono costituite le capsule, come l’alluminio”, che può tornare utile per il processo industriale e produttivo. Ecco perché “compostare sia la capsula che il materiale in essa contenuto rappresenterebbe l’opzione più vantaggiosa per l’ambiente”. Ed ecco perché, sottolinea ancora Sinkevicius, la proposta di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, prevede “il requisito” che le capsule di caffè siano compostabili. Fermo restando il principio per cui “gli imballaggi dovrebbero essere compostabili quando ciò possa facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti organici”, come recita la proposta di regolamento presentata alle parti interessate, in cui si fa notare che cialde o capsule con alluminio non sono più sostenibili. Ma la rivoluzione del caffè a casa non avrà ripercussioni economiche. “Le capsule di caffè compostabili sono già disponibili in commercio, pertanto, una volta entrato in vigore il requisito non sarà necessaria alcuna sostituzione delle macchine esistenti”.