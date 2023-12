Dal 27 dicembre al 7 gennaio, attivi circa 50 nuovi punti di raccolta straordinari a Roma in vista del picco delle feste

Una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone per un Natale all’insegna del riciclo e della sostenibilità. Questo è il messaggio che accompagna la campagna informativa predisposta da Ama e Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) che accompagnerà i cittadini romani per tutto il periodo delle Festività. L’iniziativa è stata presentata alla presenza dell’assessora all’Ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, il direttore generale di Comieco Carlo Montalbetti, il presidente di Ama Daniele Pace e il direttore generale Alessandro Filippi



Che cosa verrà fatto

La campagna nasce con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone puntando su due leve fondamentali: l’informazione sulle corrette modalità per avviare a riciclo gli imballaggi in carta, ad esempio ricordando di togliere i materiali estranei e di appiattire le scatole prima di conferirle per ottimizzare lo spazio disponibile all’interno dei cassonetti, e il potenziamento della tradizionale rete di raccolta stradale e domiciliare.

Dal 27 dicembre, immediatamente dopo le giornate natalizie, Ama potenzierà il servizio di raccolta di carta e cartone attraverso 50 punti di conferimento appositamente allestiti in altrettante aree della città e attivi fino al 7 gennaio. I romani che porteranno i propri “rifiuti natalizi” in materiali cellulosici presso queste stazioni mobili, dislocate in prossimità di sedi territoriali o centri di raccolta Ama, riceveranno un biglietto numerato per partecipare a una speciale lotteria. A fine gennaio, infatti, in diretta web verranno estratti i vincitori che riceveranno dei buoni spesa da 100 euro l’uno. L’elenco dei vincitori sarà consultabile su questo sito e su www.amaroma.it.



Il video

A sostegno della campagna è stato realizzato un video esplicativo che, in particolare illustra le modalità di partecipazione alla lotteria e che, già da lunedì 18 dicembre, verrà proiettato nelle principali sale cinematografiche della città sulle tv locali e sui monitor presenti presso le banchine delle fermate della metro e all’interno dei vagoni. L’iniziativa sarà inoltre supportata attraverso i canali istituzionali di Roma Capitale (social, radio, pannelli digitali delle pensiline degli autobus).