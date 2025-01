Con un budget di circa 2,5 milioni la fondazione continua a sostenere la diffusione di cers. Tra gli enti capofila beneficiari del supporto della Fondazione si contano 18 Comuni, 3 associazioni, 2 fondazioni, 1 parrocchia e 1 cooperativa sociale

Sono 25 le nuove comunità energetiche rinnovabili e solidali che la Fondazione Cariplo sostiene con la seconda edizione del bando Alternative. Con un contributo complessivo di circa 2,5 milioni di euro, la fondazione rinnova così il suo impegno a favore della diffusione di comunità energetiche rinnovabili e solidali (cers), un modello che contribuisce a raggiungere gli obiettivi climatici Ue al 2030 e al tempo stesso rappresenta una soluzione per rafforzare la coesione sociale e contrastare la povertà energetica nelle comunità.

Il bando

Il bando Alternative, terminato a luglio, si è rivolto a enti pubblici e organizzazioni private non profit della Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Le 25 nuove cers che saranno avviate in questi territori nei prossimi mesi installeranno 30 impianti fotovoltaici. Tra gli enti capofila beneficiari del supporto della Fondazione si contano 18 Comuni, 3 associazioni, 2 fondazioni, 1 parrocchia e 1 cooperativa sociale. “Con il sostegno a queste 25 nuove realtà, Fondazione Cariplo continua a promuovere un modello di sviluppo che non solo riduce l’impatto ambientale, ma favorisce la solidarietà e la partecipazione attiva mettendo le comunità al centro. È un passo importante verso una maggiore democrazia energetica, che permette di contrastare la povertà energetica e di stimolare la crescita sostenibile nelle aree locali”, commenta Claudia Sorlini, vicepresidente Fondazione Cariplo.



Ecco i comuni coinvolti

Molto fertile il territorio cremonese che annovera la maggior parte dei Comuni: San Bassano, Persico Dosimo, Paderno Ponchielli, Vescovato, Pieve San Giacomo, Castelverde, Casalmaggiore, Scandolara Ravara, Bonemerse e Castelleone. La provincia di Lodi riunisce i due Comuni di Brembio e Guardamiglio e la fondazione di partecipazione “Casa della comunità Ets”, che realizza servizi e progetti che contribuiscono allo sviluppo educativo della comunità e aiuta chi si trova in contesti di fragilità economica, sociale, relazionale ed educativa.

Nel milanese si trovano i Comuni di Pregnana Milanese e San Donato e la Fondazione Aquilone che opera nella periferia nord della città e collabora alla crescita di comunità locali promuovendo percorsi di solidarietà e di coesione sociale.

La cers Legambiente Lombardia interesserà - almeno inizialmente – l’area di Cinisello Balsamo e il quartiere San Carlo che si trova tra i Comuni di Seregno e Desio. In questo contesto, caratterizzato da una forte densità edilizia e da una popolazione mista di anziani e nuove famiglie, nasceranno le prime due configurazioni della comunità che verranno gestite dalla futura Associazione.

Nel Verbano-Cusio-Ossola l’iniziativa sarà guidata dall’associazione di promozione sociale Alekoslab che nella sede territoriale di Verbania promuove progetti di sostenibilità tecnologica e sociale mantenendo come filo conduttore l’ecologia.

A Brescia, la parrocchia S. Angela Merici, la quale ha all’attivo un importante progetto educativo grazia a una scuola paritaria parrocchiale.

Due le cers che nasceranno in provincia di Varese: una guidata dalla cooperativa sociale Il Melo, che opera nell’ambito dei servizi socio-sanitari e culturali destinati alle persone anziane attraverso attività di ricerca, progettazione e sperimentazione di modelli socio-assistenziali innovativi, e la seconda dall’associazione culturale CO-energia che, in partenariato con Forum Cooperazione e Tecnologia, si concentrerà sul comune montano di Castello Cabiaglio.

Altri Comuni attivi in Lombardia sono Vimercate (Monza), Caravaggio (Bergamo), Roverbella (Mantova) e Lomagna (Lecco). Arriva così a 52 il totale di cers che Fondazione Cariplo sostiene: alle 25 nuove realtà pronte al via sopra menzionate, si aggiungono le 17 in fase di costituzione legate al bando Alternative 2022, le 5 nate nel corso delle diverse edizioni della call for ideas “Strategia Clima”, le 4 del bando “Effetto Eco” e quella all’interno degli “Interventi emblematici maggiori della Provincia di Lodi”.