Il gestore fa sapere che l’acquisto di gas per il servizio di ultima istanza è garantito. Problemi anche allo sportello del consumatore

“Nella notte tra domenica e lunedì, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) è stato vittima di un attacco informatico per mezzo di un malware di ultima generazione”. Lo ha comunicato in una nota il Gestore, aggiungendo che “al fine di mettere in sicurezza i dati e i sistemi informativi, il sito internet e i portali sono stati resi temporaneamente indisponibili”. Nella nota il GSE informa di aver “tempestivamente segnalato l'attacco subito alle Autorità competenti” e “avviato gli approfondimenti e le azioni necessarie a ripristinare quanto prima l'operatività dei sistemi e dei servizi”. “L'attività di acquisto di gas per il servizio di ultima istanza affidato dal Gse è garantita”, assicura il Gestore dei servizi energetici.



Stop anche allo sportello consumatori

L’attacco hacker che ha bloccato i siti internet di Gse e Acquirente Unico impatta anche sull’operatività dello Sportello per il consumatore. In un avviso, l’Arera informa che “gli incontri del Servizio Conciliazione, che per tale motivo non possono essere svolti, saranno aggiornati d'ufficio e riprogrammati una volta risolta la problematica tecnica”. Resta comunque attivo il numero verde 800.166.654, precisa l’Autorità.