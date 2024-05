Il progetto del biogas, firmato da A2A e presentato informalmente al Comune di Gorgonzola, non ha ancora intrapreso una fase autorizzativa formale

Il progetto biogas di Gorgonzola nel milanese non piace ai vicini del comune di Pozzuolo. Molti temono di fiutare cattivi odori che l’impianto potrebbe sviluppare in futuro. Una mozione di contrarietà – leggiamo su Il Giorno - è stata votata all’unanimità, nel corso dell’ultimo consiglio comunale convocato dal sindaco Silvio Lusetti. Il documento impegna sindaco e giunta "a porre in atto tutte le azioni necessarie alla tutela del territorio", e sarà notificata agli enti che svolgeranno un ruolo nel futuro tavolo autorizzativo, ovvero Comune di Gorgonzola, Città Metropolitana e Regione Lombardia.



Autotutela preventiva

Si tratta a tutti gli effetti di una mozione di "autotutela preventiva", sottolinea l’amministrazione comunale, a sei mesi dalle precedenti approvate a Gorgonzola e Melzo, e al momento, in verità, in assenza di sostanziali novità. Il progetto del biogas, firmato da A2A e presentato informalmente al Comune di Gorgonzola, non ha ancora intrapreso una fase autorizzativa formale. "Ciò è quanto anche a noi risulta - così l’Amministrazione uscente - ma abbiamo deciso di produrre un documento a nostra volta, così come nei mesi scorsi fece Melzo. Siamo “comuni confinanti sui quali, eventualmente, ricadrebbero in modo pesante le conseguenze dell’insediamento".