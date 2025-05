I progetti che hanno ottenuto il via libera ambientale si trovano soprattutto in Puglia, e specie nel Foggiano, ma anche nella provincia di Oristano in Sardegna o nel Catanese, dove si trova l’impianto con la potenza maggiore tra quelli autorizzati negli ultimi tempi nel solare. La prossima settimana pubblicheremo tutti i progetti solari bocciati.

Sono quasi tutti agrivoltaici gli impianti fotovoltaici autorizzati tra marzo e aprile dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr. Molti sono come sempre al Sud. In particolare la Puglia è leader assoluta con la provincia di Foggia grande protagonista, ma anche le isole maggiori, soprattutto il Catanese, dove si trova quella dalla potenza maggiore tra gli impianti autorizzati, e vicino a Oristano, ma diversi sono anche quelli autorizzati nel Nord Italia, specie tra Emilia-Romagna e Veneto.



Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

A Foggia via libera al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato Sprecacenere, di potenza complessiva pari a 58,85 MW e un altro, sempre in città denominato Celone01, da 38 MW. In provincia invece è stato autorizzato l’impianto agrivoltaico nei comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Ascoli Satriano (Foggia) da 83 MW di potenza. Sempre in zona, altro agrivoltaico tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis (Foggia) da 78,4 MW e due impianti a San Severo (Foggia) da 19 MW e da 22MW e a Manfredonia (Foggia), in località Borgo Fonte Rosa da 23MW e ad Apricena (Foggia) per un impianto agrivoltaico denominato Fotovoltaico Limes 25, da 18MW.

Sempre in Puglia, via libera per un altro agrivoltaico ad Avetrana (Taranto) da 10 MW, ma anche a Ginosa (Taranto) e Castellaneta (Taranto) da 68MW.

Nel brindisino, invece, esito positivo per gli impianti che sorgeranno nel comune di Latiano (Brindisi) da 62,16 MW, ma anche in città, in località C.da Baroni da 40MW e in località Baraccone 29MW. Infine via libera all’agrivoltaico denominato Barba di 30 MW, sito nel comune di Lecce.



Catania, Ragusa, Siracusa

Via libera in Sicilia al progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato Scicli, della potenza pari a 40 MW tra i comuni di Ispica (Ragusa), Rosolino (Siracusa) e Noto (Siracusa). Autorizzato anche un impianto fotovoltaico della potenza di 79 MW da realizzare nel Comune di Catania in contrada Sigona e a Caltagirone (Catania), in località Ramione da 177MW. Esito positivo al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato Aliai, di potenza pari a circa 227 MW, nei Comuni di Ramacca (Catania), Castel di ludica (Catania), Paternò (Catania) e Centuripe (Enna).



Oristano e Sassari

In Sardegna, autorizzato a Sassari un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica per una potenza complessiva pari a 20 MW, integrato con un sistema di accumulo bess con potenza nominale di 18 MW, denominato Busia e un altro sempre da 20 MW per la produzione di energia elettrica, integrato con un sistema bess, denominato Unali. Sempre nel sassarese dopo valutazione impatto ambientale (Pniec-Pnrr) esito positivo alla realizzazione di un impianto Codrongianos e delle relative opere, della potenza di 18 MW. Via libera anche al progetto denominato Fattoria Solare Soliu, dalla potenza di 59,148 MWp integrato da un sistema di accumulo pari a 12,5 MW e del progetto Fattoria Solare Tramatza della potenza di picco pari a 55,932 MWp, integrato con sistema di accumulo pari a 12,5 MWP nei comuni di Tramatza, Siamaggiore, Solarussa e Zeddiani in Provincia di Oristano.



Ferrara, Ravenna, Rovigo e Venezia

Quanto al Nord, in Emilia-Romagna è Ferrara la protagonista: via libera alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo che era una discarica di potenza pari a 24 MW. Sempre in zona sorgerà a Lagosanto (Ferrara) un impianto fotovoltaico da 21,6 MW e un altro da 49 MWp nel territorio comunale di Poggiorenatico (Ferrara). In Romagna autorizzato l’agrivoltaico Lugo da 69 MW da realizzare nei comuni di Lugo, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo, Ravenna (Ravenna).

Non troppo distante, in Veneto sorgerà un nuovo impianto agrivoltaico di 70 MW con storage da 120MWh sito nel comune di Guarda Veneta (Rovigo), mentre un impianto fotovoltaico, denominato Melidissa, con potenza nominale di 22,62 MW sarà realizzato nel Comune di Musile di Piave (Venezia).