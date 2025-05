Via libera ambientale per i nuovi progetti eolici che saranno realizzati in Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. La prossima settimana pubblicheremo tutti i progetti eolici bocciati. È quanto emerge dall’elenco del ministero dell’Ambiente in merito alle valutazioni di impatto ambientale rilasciate dalla commissione Via Pniec-Pnrr.

Basilicata e Puglia

Concluso con esito il progetto di revamping di un impianto eolico che porterà alla riduzione del numero delle turbine da 11 a 7 turbine eoliche da 6,6 MW (ex 4,5 MW), per una potenza totale di 46,2 MW (ex 49,5 MW) e relative opere di connessione, ricadenti nei territori comunali di Palazzo San Gervasio (Potenza), Montemilone (Potenza), Acerenza (Potenza), Maschito (Potenza) e Venosa (Potenza). Via libera in Puglia per il progetto di un impianto eolico, denominato CE Deliceto costituito da 10 aereogeneratori con potenza complessiva pari a 60 MW, ricadente nel comune di Ascoli Satriano (Foggia) in località Santa Croce ed opere di connessione nel comune di Deliceto (Foggia).



Sicilia e Sardegna

In Sicilia, invece, via libera della procedura di Valutazione Impatto Ambientale (Pniec-Pnrr) per l’impianto eolico più potente tra quelli autorizzati di recente: per il progetto di un impianto eolico denominato Parco Eolico Ennese, costituito da 22 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 145,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Ramacca (Catania), Raddusa (Catania), Castel di Judica (Catania) e Assoro (Enna). Sempre sull’isola conclusa con esito da non assoggettare a via la procedura di verifica di assoggettabilità a Via (Pniec-Pnrr) inerente il progetto di integrale ricostruzione dell'esistente impianto eolico Alia Sclafani con dismissione degli attuali 30 aerogeneratori e sostituzione degli stessi con 11 aerogeneratori, per una potenza totale complessiva di 55 MW, con relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nei Comuni di Alia e Sclafani Bagni (Palermo).

Mentre in Sardegna autorizzata parzialmente la procedura inerente il progetto di un impianto eolico denominato Abbila composto da n. 8 turbine da 5,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 44,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Ulassai e Perdasdefogu, in provincia di Nuoro.