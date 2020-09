I Registri si apriranno il 18 settembre e si chiuderanno improrogabilmente il 17 novembre

Il GSE ha pubblicato il secondo Bando relativo al Registro per gli impianti a Biogas, previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 955), in conformità a quanto stabilito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (art. 40-ter).

Per effetto della proroga dei termini disposta dal DL Cura Italia, in conseguenza all'emergenza Covid-19, i Registri si apriranno il giorno 18 settembre 2020 alle ore 9.00 e si chiuderanno improrogabilmente alle ore 18.00 del 17 novembre 2020. Il Bando pubblico per l'iscrizione al Registro informatico per impianti a biogas di cui all'art. 1, comma 955, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è scaricabile qui.

Il Bando, le Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 nonché la revisione del relativo Addendum sono disponibili nella sezione web Rinnovabili elettriche /Accesso agli incentivi/Documenti. Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura, mediante il Portale informatico FER-E, accessibile dal link https://areaclienti.gse.it, dal giorno 18 settembre 2020 alle ore 9.00, tutti i giorni 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e chiusura. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione web Rinnovabili elettriche/Accesso agli incentivi/Incentivi Legge 145/2018.