L’aggiornamento proveniente dal sito del ministero dell’Ambiente sui nuovi impianti in terreni agricoli che hanno ricevuto esito positivo dalla valutazione di impatto ambientale. Il maggiore in Sicilia che si trova nel catanese ha una potenza di 187 MW. C’è anche un no in Sardegna nel sassarese

di Roberto Bonafini

Continuano a correre le richieste per impianti agrivoltaici nel Sud Italia nell’ultimo mese: sono soprattutto Sicilia e Puglia ma anche Basilicata le regioni dove si concentrano le pratiche più numerose autorizzate dal ministero nelle sue valutazioni di impatto ambientale. Dall’aggiornamento fatto con gli ultimi provvedimenti, tra inizio settembre e la metà di ottobre presenti sul sito https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... apprendiamo che hanno concluso con esito positivo diverse pratiche tra le province siciliane di Catania, Palermo, Agrigento e Trapani; quelle pugliesi di Foggia, Brindisi Taranto e Lecce; quelle in Basilicata sono in provincia di Potenza. Mentre una riguarda un comune toscano in provincia di Grosseto.



Tutti gli ultimi impianti autorizzati in Sicilia

Il maggiore progetto agrivoltaico autorizzato in Sicilia riguarda il progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato Limone della potenza di 187 MW da realizzarsi nei comuni di Mineo (Catania, Ramacca (Catania) e Aidone (Catania) https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic.... Via libera anche al progetto agrivoltaico denominato S&P9 e delle relative opere di connessione alla rete di Terna, della potenza di 100,27 MW, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (Trapani) e Poggioreale https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... stessa sorte per l’impianto agrovoltaico, denominato FV Piana degli Albanesi, della potenza di 46,20 MW, da realizzarsi nel Comune di Piana degli Albanesi (Palermo), in località Jencheria https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... autorizzato infine anche l’impianto agrivoltaico chiamato Favara1, della potenza di 51,72 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel comune di Favara (Agrigento) https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic.... Esito negativo invece per un impianto agrivoltaico, della potenza di 49,49 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzarsi nel comune di Partanna (Trapani) in contrata La Piana Biggini https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic...



Tutti gli ultimi impianti autorizzati in Puglia

Per quanto riguarda invece la Puglia, il maggiore impianto agricoltaico autorizzato l’ultimo mese è il progetto Lotto 9, di potenza pari a 48,917 MW e delle relative opere di connessione alla rete Terna, da realizzarsi nel comune di Latiano (Brindisi) https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... c’è poi il progetto di San Severo (Foggia), costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 20 MWp https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... altro progetto in zona è quello denominato Boccardi della potenza di 30,15 MW con impianto di accumulo di 26 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzarsi nel comune di Brindisi https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic.... C’è infine il progetto agrivoltaico, denominato Avetrana1 di potenza pari a 12,04 MW, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Avetrana (Taranto) https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... e il Donadei, della potenza pari a 16,142 MW e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nel territorio comunale di Salice Salentino (Lecce) https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic....



Tutti gli ultimi impianti autorizzati in Basilicata e Toscana

In Basilicata concluso con esito positivo il progetto di un nuovo impianto agrovoltaico della potenza nominale pari a 18,87 MW, e relative opere di connessione alla rete, con sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (Potenza) https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic.... Via libera al progetto, denominato Palermo, della potenza nominale pari a 19,89 MW, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Sant'Arcangelo (Potenza) https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic....

In Toscana via libera al progetto Sistema Agrivoltaico Avanzato Le Rogaie (Grosseto). https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic...



Il no in Sardegna

Da segnalare anche un esito negativo da parte della Valutazione Impatto Ambientale per il progetto di impianto agrivoltaico denominato Olmedo, sito nei comuni di Olmedo e di Sassari, con potenza 132,126 MWp, con annesso sistema di accumulo a batterie di potenza 40 MW, comprese opere di connessione https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... .