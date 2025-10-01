Shell lancia il liquido termico Ev Plus che promette di aumentare l’efficienza delle batterie ultra rapide. Il prototipo debutterà al Battery Show North America di Detroit, dal 6 al 9 ottobre prossimi.

Shell annuncia di aver messo a punto un fluido termico (Ev Plus) che promette tempi di ricarica record per le auto elettriche: dal 10% all’80% in circa dieci minuti. La novità è il liquido ad alta efficienza, elettricamente isolante, che si infiltra tra le celle della batteria assorbendo calore e stabilizzando la temperatura. Secondo il colosso dell’energia, un veicolo elettrico leggero e aerodinamico potrebbe così recuperare fino a 24 chilometri di autonomia per ogni minuto di ricarica, contro i circa 5 km/minuto dei modelli attuali.

Il progresso non sacrifica la sicurezza: la tecnologia mantiene la stabilità termica delle batterie anche durante le ricariche rapide. Il sistema è stato sviluppato dalla Shell in collaborazione con Rml Group e testato su un pack da 34 kWh imbibito con Ev Plus, nell’ambito della tecnologia gas-to-liquid. Il prototipo verrà mostrato al Battery Show North America di Detroit, dal 6 al 9 ottobre prossimi.



Un punto di svolta?

Questa soluzione potrebbe segnare un punto di svolta per l’industria dell’auto con la spina: riducendo i tempi di ricarica e migliorando le prestazioni, rende le auto elettriche più appetibili per il grande pubblico. In un contesto in cui la mobilità a zero emissioni è cruciale per il contrasto ai cambiamenti climatici, un’innovazione simile può favorire la transizione verso una mobilità davvero sostenibile.



Wong: “Maggiore efficienza e sicurezza”

Jason Wong, vicepresidente globale di Shell Lubricants, commenta: “I fluidi termici Ev Plus possono contribuire a migliorare le prestazioni termiche delle batterie, aprendo la strada a una maggiore efficienza di ricarica, sicurezza e convenienza”. Robert Mainwaring, ingegnere capo del progetto, aggiunge: “Sfruttando soluzioni avanzate di gestione termica, potremo avviare una nuova generazione di veicoli elettrici più efficienti e sostenibili”.

Oltre all’automotive, Shell ipotizza applicazioni del fluido anche nei settori aerospaziale e delle energie rinnovabili, dove la gestione termica rappresenta un fattore critico per efficienza e sicurezza dei sistemi.