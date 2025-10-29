Bruxelles dà l’ok al piano italiano Cisaf: sostegni fino al 2030 per rafforzare la filiera green. Il focus sarà sulla produzione in Emilia Romagna. La Commissione: “È aiuto di Stato ma proporzionato”.

La Commissione europea ha approvato un regime italiano pari a 61,5 milioni di euro a sostegno della capacità di produzione di tecnologie pulite, in linea con gli obiettivi del patto per l’industria low carbon. L’obiettivo è sostenere gli investimenti strategici per incrementare la capacità di produzione nella regione Emilia Romagna. Questa misura contribuirà alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette. Il regime è stato approvato nel quadro della disciplina per gli aiuti di Stato a favore dell’industria pulita (Cisaf) adottata dalla Commissione il 25 giugno 2025.

L’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette, tassi di interesse agevolati e prestiti. Il regime sarà aperto a tutte le imprese che effettuano investimenti in Emilia Romagna, aggiungendo capacità per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette elencate dalla Cisaf, nonché per la produzione dei principali componenti specifici di queste tecnologie. Il regime comprende anche aiuti per la produzione di materie prime critiche nuove o recuperate, necessarie per la produzione dei prodotti. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2030.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è conforme alle condizioni stabilite dalla Cisaf, ritenendo che il regime sia proporzionato, in quanto l’aiuto di Stato (che la Ue persegue) è limitato “al minimo necessario” e ha “un impatto ridotto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri”. Su queste basi la Commissione ha approvato il regime italiano in quanto conforme alle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato.



Per saperne di più: https://competition-policy.ec.europa...