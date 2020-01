A2A conferirà una controllata attiva nell'illuminazione pubblica e alcune reti gas che le consentiranno di entrare in Aeb con un quota di minoranza

Via libera alla partnership tra A2A e Ambiente Energia Brianza (Aeb), l'utility del Comune di Seregno (Monza e Brianza). I cda delle due multiutility hanno approvato l'intesa vincolante che sancirà la nuova collaborazione tra l'azienda presieduta da Giovanni Valotti e quella brianzola.

Secondo lo schema, A2A conferirà alcuni asset che le consentiranno di entrare in Aeb con un quota di minoranza, circa il 30%. In questo modo l'ex municipalizzata di Milano e Brescia metterà a posto un altro tassello della strategia in Lombardia, mentre per Seregno sarà l'occasione di crescere tramite la presenza di un partner che apporterà know how e asset.



Aeb fa riferimento principalmente al Comune di Seregno e, con un Ebitda di circa 35 milioni, è la principale realtà della Brianza. La società guidata da Valerio Camerano conferirà in Aeb la controllata attiva nell'illuminazione pubblica a livello di gruppo e alcune reti gas delle provincie di Milano e Bergamo: in cambio, in base a una valorizzazione della stessa Aeb di oltre 300 milioni, riceverà una partecipazione pari a un terzo del capitale. Aeb, dal canto suo, a fronte di una maggioranza azionaria che resterà pubblica (con relative prerogative di governance), potrà espandere il proprio raggio d'azione a business nuovi come quello dell'illuminazione pubblica intelligente e rafforzarsi in settori già presidiati come le reti gas, l'ambiente e i clienti finali energy grazie al know how e al supporto di A2A.

Dopo l'accordo vincolante, i tempi dell'operazione prevedono alcune settimane di due diligence e il successivo ok da parte dei consigli comunali dei soci pubblici di Aeb e della sua assemblea.