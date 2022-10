Entro il 2025 tutti i veicoli leggeri della flotta passeranno all’elettrico. Per i cittadini, sono previste proposte che includono l’installazione presso abitazioni private delle infrastrutture di ricarica

AGSM AIM Smart Solutions ha presentato, alla presenza dei sindaci di Vicenza e Verona Francesco Rucco e Damiano Tommasi, il nuovo piano per la mobilità elettrica e l’elettrificazione del territorio, fondato su quattro pilastri strategici: l’elettrificazione del parco mezzi aziendali, il sistema di ricarica pubblica, l’offerta di servizi di mobilità per privati e imprese e lo studio di soluzioni evolute di smart mobility.

Elettrificazione del parco mezzi e ricarica

L’impegno di AGSM AIM nella mobilità elettrica si riflette, internamente, nell’elettrificazione del parco mezzi attraverso un piano di transizione in elettrico di 270 mezzi leggeri di Gruppo (furgoni e autovetture) entro il 2025, con annessa installazione delle infrastrutture di ricarica presso le sedi aziendali di Verona e Vicenza. Per il 2022 si prevede l’elettrificazione di 15 mezzi per la sede di Verona e 15 mezzi per la sede di Vicenza. Il piano prevede inoltre di espandere i propri servizi di ricarica pubblica attraverso l’installazione di 300 punti nel comune di Verona e di 150 punti nel territorio del Comune di Vicenza tra il 2022 e il 2025. Le nuove installazioni verranno effettuate utilizzando stazioni di ricarica in corrente alternata (fino 22 KW) di nuova generazione.



Servizi di mobilità per privati e imprese

La strategia prevede anche un piano omnicomprensivo di ampliamento dell’offerta rivolta a utenti privati, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Per le imprese, AGSM AIM si pone come partner e advisor nel processo di elettrificazione delle flotte aziendali, fornendo tutti gli strumenti necessari: dall’installazione delle colonnine elettriche ai sistemi di gestione e di monitoraggio. AGSM AIM è in grado di affiancare le aziende per delineare e sviluppare il percorso di elettrificazione più idoneo, individuando soluzioni più adeguate. Per i cittadini, sono previste proposte che includono l’installazione presso abitazioni private delle infrastrutture di ricarica (es. wallbox). AGSM AIM Smart Solutions sta studiando nuove iniziative di offering con una valutazione di servizi evoluti di Smart Mobility, quali sharing mobility, smart-parking, e-bus, piattaforme di mobilità (Maas), noleggio a lungo termine di veicoli elettrici e servizi di elettrificazione per le flotte di taxi. Sono infine allo studio soluzioni per l’internet delle cose (IOT) e di Artificial Intelligence per ottimizzare e migliorare l’esperienza di mobilità, nella valutazione dell’evoluzione della colonnina del futuro e nell’integrazione della ricarica pubblica all’interno dell’ecosistema Smart City.