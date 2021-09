La decisione, legata al rincaro delle materie prime, è attesa per fine mese. Le risorse verranno attinte dai proventi delle aste CO2

Il Governo valuta un nuovo intervento per calmierare un eventuale rincaro delle bollette. Lo scrive Public Policy. La misura ricalcherebbe quello dello scorso luglio quando il Cdm stanziò 1,2 miliardi per lo stesso scopo. Con il prossimo aggiornamento delle bollette da parte di Arera, atteso per fine mese, si capirà quanto inciderà il probabile e nuovo rincaro delle materie prime sulle bollette. Le risorse necessarie per eventualmente finanziare la misura - al momento non quantificabile - sarebbero attinte dai proventi delle aste CO2.

Ultima volta

Quello ipotizzato potrebbe essere l'ultimo intervento del Governo in materia. Dal 2022, infatti, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di CO2 sarà destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia, come stabilito dal dlgs di recepimento della direttiva Ue sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la cosiddetta Red II, approvato lo scorso mese dal Consiglio dei ministri.