Stefano Besseghini, presidente di Arera, in audizione nelle commissioni Industria e Finanze al Senato sul dl Taglia prezzi

Bisogna permettere a tutti i consumatori che hanno presentato la Dichiarazione sostitutiva unica nel corso del 2022 di rientrare nel bonus sociale rafforzato. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente Arera, in audizione nelle commissioni Industria e Finanze al Senato sul dl Taglia prezzi parlando della norma che estende, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la platea dei nuclei familiari che possono accedere ai bonus sociali elettrico e gas, innalzando il valore della soglia Isee dagli attuali 8.265 euro a 12.000 euro.

Elemento discriminatorio

L’eventuale esclusione dei nuclei familiari che hanno già presentato una Dsu nel primo trimestre 2022 dal perimetro applicativo della misura, "oltre ad introdurre un elemento di discriminazione tra i clienti che la stessa norma si propone di tutelare, rischierebbe anche di incentivare questi nuclei familiari a presentare nuovamente una Dsu per l’anno 2022, con il solo obiettivo di rientrare tra i nuovi potenziali beneficiari delle agevolazioni, con conseguenti oneri gestionali aggiuntivi e ingiustificati in capo alle amministrazioni e ai soggetti interessati (Inps, Acquirente unico, quale gestore del SII, Autorità)”. “Si tenga presente - ha aggiunto Besseghini - che da una verifica con Inps, le famiglie nella nuova fascia prevista dalla norma in analisi - che hanno già presentato la Dsu nei primi tre mesi dell’anno sono circa 1,1 milioni".