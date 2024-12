L’anno scorso i condomini hanno consumato in media 12mila mc. I dati di EnergyUp, società nata dalla collaborazione tra VeryFastPeople e Illumia, stimano una spesa annua fino a 13.677 euro se l’inverno sarà rigido

La bolletta del gas di un condominio medio potrebbe aumentare fino al 27% nella stagione termica 2024/2025. È quanto emerge dalle stime di EnergyUp, società nata dalla collaborazione tra VeryFastPeople e Illumia, specializzata nella fornitura di energia elettrica e di gas alle utenze condominiali.



I numeri

Secondo le stime, un condominio medio italiano nella scorsa stagione termica, grazie al clima particolarmente mite, ha consumato circa 12mila Smc (standard metro cubo). A parità di consumi lo stesso condominio nel 2024/2025 potrebbe spendere fino all'11% in più, passando da una spesa di 10.790 a 11.934 euro. Se nel prossimo inverno le temperature dovessero rivelarsi particolarmente rigide, il consumo potrebbe salire a 14mila Smc, determinando così una spesa annua di 13.677, ovvero il 27% in più rispetto all'anno precedente. "Le incertezze che caratterizzano i mercati energetici non si limitano ai soli costi. Siamo di fronte a una situazione globale in cui ogni evento, dai conflitti geopolitici ai fattori climatici, può influenzare il costo delle forniture e, di conseguenza, le spese per i condomini italiani”, afferma in una nota Francesco Paini, cofondatore di VeryFastPeople.