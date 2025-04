Il test con idrogeno al 5% è stato portato avanti nel rispetto del protocollo sottoascritto con il ministero dell'Ambiente e Cig. Il prossimo passo vedrà un blending al 10%.

È stata avviata nel Modenese la prima immissione in Italia di una miscela di gas naturale e idrogeno al 5% in una rete di distribuzione gas a servizio di un’area residenziale. La sperimentazione, a cura di Inrete Distribuzione Energia (gruppo Hera), nasce dalla volontà di testare, rispettando le più stringenti prescrizioni sulla sicurezza, miscele di gas metano con blending fino al 10% di idrogeno nelle reti di distribuzione. L’iniziativa è possibile grazie al protocollo, unico in Italia, sottoscritto di recente da Inrete Distribuzione Energia, ministero dell’Ambiente e Comitato Italiano Gas. L’obiettivo è creare le condizioni favorevoli alla progressiva abilitazione di miscele con percentuali crescenti di gas a basso contenuto di carbonio fossile nelle reti, dando così un concreto contributo alla transizione energetica.

Il test

Il test, portato avanti in accordo con l’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia e in collaborazione con numerosi partner, si conclude in questi giorni. In particolare, prevede l’immissione di una miscela con il 5% di idrogeno in un tratto isolato di rete che serve circa 40 famiglie della città emiliana, tutte opportunamente informate. Il progetto, con la supervisione di enti di certificazione riconosciuti a livello internazionale, coinvolge gli operatori di tutta la filiera gas, dal trasporto ai costruttori di equipment, fino ai produttori di caldaie e piani cottura a gas. I test finali saranno infatti estesi anche a valle del contatore, grazie alla collaborazione dei cittadini coinvolti, con verifiche sul funzionamento degli apparecchi gas domestici. Dal 2021 Inrete è capofila di un progetto che ha già permesso di sperimentare, due volte con successo, l’iniezione di una miscela di gas naturale e idrogeno al 2% nelle reti gas che servono lo stesso comparto residenziale oggi al centro della nuova iniziativa. Il progetto si concluderà indicativamente a fine anno quando, in base ai risultati ottenuti, si valuterà l’opportunità di testare miscele con una quantità ancora superiore di idrogeno, fino al 10%.



La presentazione

Alla presentazione dell’iniziativa, che si è tenuta i a Castelfranco Emilia (Modena) vicino al cantiere del comparto residenziale scelto per la sperimentazione, erano presenti il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, l’amministratore delegato del gruppo Hera Orazio Iacono, l’amministratore delegato di Inrete Distribuzione Energia Federico Bronzini e rappresentanti del Cig. Al progetto, come partner di filiera, partecipano Baxi, Bosch, Electrolux, Emerson, Ferroli, Immergas, Innovhub Ssi, Pietro Fiorentini, Snam, TdZ, Valpres (azienda di Bonomi Group), Alfa Engineering e Idrotherm 2000; Rina è partner certificatore.