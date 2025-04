L’iniziativa anticipa la proposta nata dalla Cisl, in discussione al Senato, che dà la facoltà alle utility di prevedere la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

Una piccola grande sfida è partita da un’utility di Rieti e anticipa quanto in discussione in Parlamento: al prossimo consiglio di amministrazione di Asm parteciperà anche un dipendente della municipalizzata laziale che verrà scelto direttamente dai lavoratori.



Il diritto in Costituzione

L’annuncio – leggiamo sulla pagina d Roma de La Stampa - è arrivato dal presidente Vincenzo Regnini e raccoglie il plauso del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi: “Un tentativo di compiere un salto in avanti nella condivisione delle strategie e delle dinamiche aziendali con i lavoratori” ha scritto il primo cittadino di Fratelli d’Italia su facebook, il quale ricorda che la Costituzione all’articolo 46 riconosce “il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge alla gestione delle aziende”. L’appuntamento per l’utility sabina è dunque per giugno quando si rinnoverà il cda.



Il dibattito

Quanto al dibattito legislativo, l’intraprendente sindaco trentanovenne ricorda che la legge nata dalla proposta della Cisl “non impone alle municipalizzate di cooptare nel cda un lavoratore ma ne dà solo la facoltà”. Come dire: un conto è imporlo altro è “solo” consentirlo. Di certo il Comune di Rieti vuole farlo e ha già avviato lo studio con una serie di eseprti della revisione dello statuto aziendale. Quindi, si va avanti e soprattutto, “non stiamo semplicemente rinnovando modalità burocratiche di costituzione dei vertici aziendali ma stiamo cercando di proporre una nuova cultura d’impresa che veda come perno centrale i lavoratori e la loro vicinanza alle esigenze dei colleghi e del territorio”.