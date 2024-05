F2i e agli azionisti Ardian e Apg Asset Management concedono l’esclusiva a Italgas sull’offerta per il 100% della seconda azienda di distribuzione gas

Italgas punta ad acquisire 2i Rete Gas, suo principale concorrente, puntando a creare un gruppo nella distribuzione del gas che dovrebbe disporre di una quota di mercato superiore al 50%.



L’operazione

Per raggiungere questo obiettivo, Italgas ha innanzitutto presentato in questi giorni un’offerta non vincolante per l’intero capitale sociale di 2i Rete Gas. A loro volta, gli azionisti F2i, Ardian e Apg Asset Management, riuniti in Finavias, hanno concesso ad Italgas un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence finalizzata alla formulazione di un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas. L’operazione, si apprende da una nota, non interrompe il processo propedeutico alla quotazione della Società su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana).



I numeri

Italgas fra Italia e Grecia serve 1.983 Comuni e in Borsa capitalizza 4,2 miliardi, a fronte di 1,8 miliardi di ricavi e un margine operativo lordo di 1,2 miliardi. Sotto la regia di F2i, invece, 2i Rete gas – ricorda Avvenire - ha continuato ad aggregare realtà locali arrivando a fine 2023 a 815 milioni di fatturato con un margine di profitto di 546 milioni. Se l’operazione di acquisizione dovesse andare in porto, potrebbe nascere un gruppo con una quota di mercato complessiva nella distribuzione del gas superiore al 50%, con 7,2 milioni di punti di riconsegna (Pdr) servendo poco meno di 1.900 comuni e una market share del 33% da parte Italgas; ai quali vanno aggiunti, lato 2i Rete Gas circa 72mila chilometri di rete gestita da 2i Rete Gas, al servizio di 4,9 milioni di utenti (Pdr) in più di 2.200 comuni (quota al 20%).