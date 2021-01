Accordo con F2i per rilevare il 70% di E2i Energie Speciali, attiva nel settore eolico e con 2i Rete Gas per la vendita di Infrastrutture Distribuzione Gas che gestisce la distribuzione gas in 58 Comuni

Edison, controllata italiana di Edf , ha firmato un accordo con F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture per rilevare il 70% di E2i Energie Speciali, attiva nel settore eolico già consolidata integralmente da Edison che detiene la restante quota del 30%, risolvendo la partnership avviata nel 2014. In una nota la società energetica sottolinea che al closing dell'operazione, prevista nel primo trimestre del 2021, il parco di produzione rinnovabile controllato e consolidato da Edison avrà una capacità installata complessiva di oltre 1 GW.

Edison ha, inoltre, firmato un secondo accordo con 2i Rete Gas, società partecipata dai fondi di investimento gestiti da F2i, Ardian e APG, per la vendita del 100% di Infrastrutture Distribuzione Gas che gestisce le reti e gli impianti per la distribuzione del gas in 58 Comuni di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto. Entrambe le operazioni si tradurranno in un aumento dell'indebitamento finanziario netto di Edison nell'ordine di 150 milioni di euro.



"F2i continua con determinazione nel suo impegno per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili", ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr. "Attraverso il nostro fondo abbiamo infatti creato EF Solare, il principale operatore fotovoltaico italiano, e tra i primi in Europa, con una potenza installata di circa 1.000 Megawatt e altri 1.000 Megawatt in fase di sviluppo. Concludiamo la positiva collaborazione nell’eolico con Edison per concentrarci sulla crescita di Sorgenia".