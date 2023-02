Tra le novità più importanti, l’ampliamento delle possibilità di riutilizzo degli inerti e modifiche ai parametri

La viceministra dell’Ambiente Vannia Gava ha tenuto un confronto informale con gli operatori di settore sulla riformulazione del decreto End of waste inerti, concernente il riciclo dei rifiuti d'asfalto. "Siamo consapevoli delle criticità avanzate dal comparto. Siamo al lavoro, pertanto, per tenere dentro le osservazioni più significative al fine di superare le problematiche rappresentateci" dice in una nota.



Le modifiche ai parametri

Già la prossima settimana verranno avviate le consultazioni formali per giungere all’adozione di un nuovo decreto in tempi rapidi. Tra le novità più importanti, l’ampliamento delle possibilità di riutilizzo degli inerti e modifiche ai parametri. "Ringrazio il gruppo di lavoro End of waste, la direzione Economia circolare e il dipartimento Sviluppo sostenibile del ministero per la sollecitudine con cui hanno lavorato su un argomento complesso ma dal notevole impatto economico ed ambientale" conclude Gava.