La società oggetto d’acquisto opera nella provincia di Alessandria; dispone di 36mila clienti gas e 7mila di energia elettrica

Iren Mercato ha firmato un accordo preliminare per l’acquisizione dell’80% delle quote di Alegas controllata da AMAG dopo la procedura di gara indetta dalla società.



Cosa fa Alegas

Alegas opera nella vendita di gas ed energia elettrica ed ha un portafoglio di circa 43mila clienti per lo più retail, di cui 36mila clienti gas e 7mila energia elettrica, distribuiti al 98% sul territorio della Provincia di Alessandria. Nel 2021 Alegas S.r.l. ha venduto 95 milioni di metri cubi di gas e 34 GWh di energia elettrica.



L’operazione

L’acquisizione della partecipazione consentirà al Gruppo Iren di incrementare il proprio portafoglio clienti rafforzando la propria presenza in Piemonte, sviluppando una campagna commerciale che favorirà la vendita di prodotti e servizi legati alla riduzione dei consumi negli edifici e la mobilità elettrica. Inoltre, potrà essere dato ulteriore impulso alle attività di Iren Smart Solutions S.p.A. con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione urbana dedicati ai condomini ed alle imprese presenti nell’attuale portafoglio di Alegas. Il corrispettivo pagato da Iren per l’acquisizione dell’80% di Alegas è pari a 16,7 milioni di euro che, tenuto conto della posizione finanziaria netta di Alegas, corrisponde ad un Enterprise Value di 27,6 milioni di euro. L’Ebitda di Alegas per il 2021 sarà di circa 1,6 milioni di euro ed è previsto in incremento per più del doppio nei prossimi anni grazie allo sviluppo del portafoglio clienti, dovuto alle azioni commerciali e alle attività di cross-selling, e alle sinergie di processo ottenibili.



Le dichiarazioni

Il Presidente di Iren, Renato Boero, ha dichiarato: “L’operazione rientra in un piano di progressivo rafforzamento e consolidamento del Gruppo come partner strategico e di sviluppo anche nel sud del Piemonte, ampliando la gamma di servizi offerti ai cittadini nella Provincia di Alessandria. L’approccio territoriale del Gruppo Iren, evidenziato nell’ultimo piano industriale, verrà pertanto esteso nell’Alessandrino, incrementando la vicinanza tra Iren ed i cittadini anche attraverso la futura apertura di store fisici”. “Con l’acquisizione di Alegas – commenta Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren – miglioreremo ulteriormente la qualità del servizio offerto agli utenti facendo leva sulle nostre competenze e sulle infrastrutture digitali. Inoltre, sarà possibile ampliare il ventaglio di offerte commerciali rivolte ai nuovi clienti, con prodotti e servizi green e proposte di efficientamento energetico degli edifici”.