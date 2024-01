La città è di nuovo in piena emergenza rifiuti e l'ex municipalizzata ricorre all'ausilio di cinque ditte private: tutti gli interventi in programma in ogni quartiere

Palermo è di nuovo sommersa dai rifiuti. Tra festività, carenza di personale e mezzi insufficienti, si riaccendono le criticità nella raccolta dei rifiuti. Così la Rap, la locale utility dei rifiuti, ricorre ai privati: cinque ditte private a supporto dell'ex municipalizzata che, da sola, non riesce a recuperare le zone soffocate dalla spazzatura. Una problematica, quella della raccolta che va in tilt, sentita soprattutto nelle periferie e in quei quartieri dove la differenziata con il sistema del porta a porta ancora non è arrivata o stenta a entrare a regime. A rendere noto la "necessità" di ricorrere al privato è la stessa utility. Nel frattempo si procede senza sosta a recuperare quanto rimasto per strada nei giorni scorsi.



Manca il personale

«Una scelta inevitabile - fa sapere l'azienda - sia al fine di svolgere servizi completi di raccolta rifiuti in tutti i quartieri, sia per sopperire alla cronica mancanza di personale operativo ed autisti e alla revoca degli accordi sindacali di secondo livello, che avrebbero dovuto prolungare le ore lavorative per chiudere gli itinerari assegnati». Così come deciso dopo il tavolo tecnico tra Comune e Rap, l’azienda ha fatto ricorso immediatamente a prestazioni integrative e complementari da parte di soggetti privati in grado di assicurare alcuni servizi sostitutivi a supporto dell’igiene e della pulizia della città. «Sono già operative 5 ditte con disponibilità di noleggio di autocompattatori e pale caricatrici, comprensivo dell’intero equipaggio, così da mantenere puliti alcuni itinerari già recuperati», precisa la Rap. Inoltre, circa una trentina di lavoratori di altri servizi non essenziali dell'ex municipalizzata sono stati trasferiti per supportare, in questa delicata fase, sia la raccolta indifferenziata sia il “porta a porta”.



L’appello

Infine, non manca l'appello di Rap ai palermitani «affinché venga rispettato il vigente regolamento comunale dei rifiuti che prevede che i conferimenti nei cassonetti devono avvenire esclusivamente nelle ore pomeridiane: dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di ogni giorno ed è vietato il conferimento nei giorni festivi e domenicali». L'ex municipalizzata ribadisce «che nell’area porta a porta, dove insiste la raccolta differenziata, si rispetti il calendario e l’esposizione corretta delle frazioni». Nel frattempo si procede senza sosta a recuperare quanto rimasto per strada nei giorni scorsi.