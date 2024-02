Le campagna di analisi dell’acqua non ha superato soglie di criticità sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche

L’acqua che bevono i torinesi è sicura e controllata e rispetta tutti gli standard sanitari. A dirlo è Smat, l’utility idrica dell’area metropolitana torinese che risponde così, analisi alla mano, alle preoccupazioni riguardanti la presenza di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) nell’acqua distribuita.



Cambia la direttiva

Smat ricorda che la direttiva europea 2184 del 2020, che sostituisce la precedente 98/83/CE, ha introdotto alcuni importanti cambiamenti per migliorare la protezione della salute umana e fissa i valori limite per nuove sostanze tra le quali i Pfas, individuando 20 composti la cui sommatoria non deve superare i 100 nanogrammi/litro ossia 0,1 microgrammi al litro (1 microgrammo equivale a 1 milionesimo di grammo), limite che entrerà in vigore da gennaio 2026. Ebbene, sin dal 2018, sono state attivate campagne di monitoraggio i cui risultati evidenziano che tutti i campioni già rispettano il valore di 0,1 microgrammi/l previsto dal D. Lgs. 18 del 2023 per 24 composti (4 in più rispetto a quelli previsti dalla direttiva Ue) ed anzi, nella stragrande maggioranza dei Comuni monitorati, sono state riscontrate concentrazioni inferiori al limite di quantificazione pari a 0,01 microgrammi/litro o la loro totale assenza.



La campagna 2023

Nella campagna Pfas del 2023 sono stati analizzati oltre 25.000 parametri specifici, al fine di rilevare l’eventuale presenza di tali composti nelle acque potabili: con il costante impegno, la trasparenza e la serietà che contraddistinguono da sempre il suo agire, Smat, tramite il sito web, ha reso disponibili a tutti tali dati, inserendoli fra i parametri di monitoraggio della qualità dell’acqua che vengono aggiornanti semestralmente, suddivisi per Comune e in Torino per Circoscrizione.