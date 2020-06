L’operazione è costata 178 milioni e permette di rilevare impianti di trattamento chiave e di espandersi a livello geografico nel Centro Italia

Iren si aggiudica la divisione ambientale di Unieco, gruppo messo in liquidazione coatta amministrativa, e si consolida nella filiera rifiuti (in cui è già leader nel trattamento della plastica) avvicinandosi ad A2A ed Hera. La procedura di gara era iniziata nell’ottobre del 2019 e ha visto partecipare, in una prima fase, anche la cordata Acea-A2A e “in finale” la multiutility Aimag.



Alla fine l’ha spuntata Iren, con un’offerta che ha valorizzato Unieco Ambiente 178 milioni di enterprise value (di cui 88 di debito), presente in cinque Regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Puglia. Iren potrà consolidare nel proprio bilancio una parte delle società rilevate e facenti capo a Unieco Ambiente, che hanno complessivamente registrato nel 2018 un Ebitda adjusted di circa 17 milioni a fronte di un indebitamento finanziario netto adjusted pari complessivamente a circa 88 milioni.



Per il gruppo del Nord Ovest si tratta di un’acquisizione di peso che permette di rilevare impianti di trattamento chiave e di espandersi a livello geografico nel Centro Italia, in particolare in Toscana e comunque in zone che necessiteranno di ulteriori investimenti nel settore ambientale. “L’operazione – ha sottolineato dichiarato l’ad di Iren Massimiliano Bianco – è coerente con la nostra strategia di sviluppo della filiera integrata dei rifiuti, ed inoltre ci consentirà di ampliare ulteriormente le infrastrutture di trattamento e smaltimento integrandole in modo sinergico con quelle del nostro gruppo”. Non solo, questa acquisizione, ha aggiunto, “ci consente di accelerare il conseguimento degli obiettivi strategici mentre ci configura come rilevante player a livello nazionale nella filiera dei rifiuti, sia per volumi gestiti che per capacità impiantistica”.