I soci pubblici manterranno la maggioranza con una quota del 51%; Hera conferirà in cambio una partecipazione del 45% di una newco cui verranno trasferite le attività del servizio idrico integrato per 7.300 chilometri di reti al servizio di 470mila cittadini. A Modena arriva Riciccami, la raccolta dei mozziconi promossa da Hera e Human Maple

Il gruppo Hera rafforza la presenza in Aimag, l’utility presente soprattutto nel modenese ma anche del mantovano aumentando la partecipazione dal 25% al 41% mentre i soci pubblici manterranno la maggioranza con il 51%. Con questa operazione – si legge in una nota - Aimag consoliderà il ruolo di multiutility territoriale nell'area modenese mentre il gruppo Hera conferma il rafforzamento industriale delle partecipate.



Che cosa è stato deciso

I due consigli di amministrazione hanno firmato l’accordo quadro che prevede tra l’altro un aumento di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di Hera in favore di Aimag di una partecipazione del 45% di una newco, cui verranno trasferite le attività del servizio idrico integrato della provincia di Modena, attualmente in capo a Hera, riferiti alla gestione di 7.300 chilometri di reti al servizio di 470mila cittadini. È previsto un piano di investimenti nel periodo 2025-2028 di oltre 250 milioni di euro complessivi, per Aimag e per la newco, anche a beneficio di tutti i servizi attualmente presidiati da Aimag, con il rafforzamento del legame con il territorio e gli stakeholders e conseguenti ricadute positive" per le comunità locali. Nell’operazione Hera è stata assistita dai team Lazard per la parte finanziaria e dallo studio Grimaldi per la parte legale, mentre Aimag si è avvalsa di PwC come advisor strategico e finanziario dell’operazione, di Marco Maria Mattei come advisor per la valutazione e, per la parte legale, di Tommaso Bonetti dello studio legale Bonetti e dello studio Blf.



Aimag in pillole

Il gruppo Aimag, partecipato da 21 comuni distribuiti nelle province di Modena e Mantova, è attivo nei settori dei servizi ambientali, ciclo idrico ed energia; nel 2023 ha registrato un fatturato consolidato di 400 milioni con un margine operativo lordo di oltre 60 milioni e una posizione finanziaria netta di 210 milioni di euro. Aimag può contare su una base clienti nel settore energy di oltre 230mila unità, 121mila punti di fornitura nella distribuzione gas, 72mila cittadini serviti e 2mila km di reti nel ciclo idrico integrato e un’attività di raccolta e trattamento rifiuti rivolta a oltre 176mila cittadini in 12 comuni.



Riciccami

Intanto, sempre a Modena, si amplia la rete di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta targati Human Maple, giovane azienda che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile (in particolare giacche, cuscini, peluche e portachiavi). In piazza Mazzini la start up, in collaborazione con Atersir ed Hera, ha lanciato ufficialmente la campagna #Riciccami, finalizzata a ridurre l’inquinamento da mozziconi di sigaretta, annunciando la posa di speciali raccoglitori in diversi comuni della provincia. All’evento di sensibilizzazione erano presenti i soci fondatori di Human Maple, Ali Benkouhail e Marco Boccia; l’assessore all’Ambiente del comune di Modena, Vittorio Molinari; e il responsabile servizi ambientali del distretto di Modena del gruppo Hera, Franco Cerfogli.