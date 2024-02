Pienone per Enel ed Hera. Bene anche Edison Energia, Illumia, A2a, Iren ed E.on. Cosa hanno detto le aziende aggiudicatarie

Se le sono aggiudicate soprattutto Enel ed Hera che hanno ottenuto sette aree ciascuno, ma anche Edison Energia (4), Illumia (3), A2A (2) e una rispettivamente a Iren ed E.on. È questo l’esito delle aste per il Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili del servizio elettrico, pubblicato da Acquirente Unico. Le aste hanno riguardato tutti i consumatori che non hanno ancora scelto un fornitore sul libero mercato: è stato loro assegnato l'operatore che si è aggiudicato l'area territoriale di riferimento.



Le condizioni

Le condizioni contrattuali del Servizio a Tutele Graduali corrispondono a quelle delle offerte PLACET, mentre le condizioni economiche relative al costo dell'energia sono basate sui valori a consuntivo mensile del PUN (PUN ex post) e comprendono i corrispettivi a copertura degli altri costi. Il prezzo pagato dai clienti finali è il medesimo in tutto il territorio nazionale. Il cambio fornitore avverrà automaticamente e senza alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura. Anche in caso di domiciliazione bancaria, il RID resterà attivo e sarà reindirizzato verso il nuovo in modo gratuito. Il Servizio Tutele Graduali durerà tre anni (1° luglio 2024 /31 marzo 2027) e durante questo periodo il consumatore potrà scegliere liberamente, e in ogni momento, un fornitore sul libero mercato. A tal fine già sono presenti strumenti istituzionali per supportare il consumatore ad individuare l'offerta più adatta alle proprie esigenze sul mercato libero: il Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it) e il Portale Consumi (www.consumienergia.it).

I commenti

A seguire i commenti di alcune delle aziende aggiudicatarie. Cristian Fabbri, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, ha detto: “Questo risultato rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di sviluppo dei nostri servizi commerciali e un tassello importante del nuovo Piano industriale appena presentato. La consolidata esperienza maturata in oltre vent’anni nel settore energy ci consentirà di offrire anche ai nuovi clienti la professionalità delle nostre strutture commerciali, fortemente radicate anche nella maggior parte delle province assegnate dalla gara. Da sempre siamo impegnati a fornire servizi di qualità e soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, sia residenziali che business, anche per accompagnarli nel percorso di decarbonizzazione ed efficientamento dei loro consumi”.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito delle aste che rispecchia pienamente le nostre aspettative - ha affermato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia. "Edison Energia, con l’aggiudicazione di questi quattro lotti nel centro e nel sud Italia, si conferma operatore nazionale di sistema consolidando la propria presenza in alcune regioni distintive e strategiche come Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Toscana. Il nostro obiettivo è accompagnare i nuovi clienti in questa fase di transizione e aiutarli a fare chiarezza, con un passaggio al mercato libero graduale e consapevole. In questi territori, oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti avranno la possibilità di recarsi presso i nostri numerosi negozi, per usufruire di servizi di consulenza e post-vendita, a conferma dell’impegno e della vicinanza di Edison a consumatori e alle comunità locali”.

“Raggiungiamo il traguardo prefissato del milione di clienti in anticipo rispetto al Piano Industriale. È un bellissimo risultato, che conferma la presenza del Gruppo sul territorio nazionale e ci posiziona come unico assegnatario indipendente italiano. È un orgoglio, ma soprattutto una responsabilità che richiederà ancora più impegno e professionalità da parte della proprietà, del management e di tutti i nostri collaboratori. Abbiamo perseguito con decisione questo obiettivo, adesso inizia una nuova fase che dobbiamo affrontare con determinazione e umiltà” ha commentato Marco Bernardi, Presidente di Illumia . “L’incremento del 27% del fatturato registrato dallo scorso Bilancio e la crescita dei principali indicatori di redditività ci hanno permesso di raggiungere oggi un traguardo importante con l’acquisizione di 3 lotti, uno al nord, uno al centro e uno al sud e continuare a delineare la direzione intrapresa, di un organico e bilanciato presidio nazionale”. “Siamo soddisfatti dell’esito delle aste che conferma il nostro percorso mirato ad una crescita profittevole e sostenibile della base clienti che ci consente di assicurare i più alti livelli nella qualità del servizio. Consolidiamo il nostro ruolo di player energetico nazionale, ampliando la nostra presenza in territori strategici come Napoli, Palermo e Cagliari.

“Continueremo ad essere un partner affidabile a fianco dei nostri clienti per accompagnarli nel mercato libero e verso l’elettrificazione e decarbonizzazione dei consumi” commenta Andrea Cavallini, Presidente e Amministratore Delegato di A2A Energia.

“Grazie a questa acquisizione di nuovi clienti – ha detto Gianluca Bufo, AD di Iren Mercato - Iren chiude questa tornata di procedure competitive con un saldo positivo netto di oltre 260 mila clienti aggiuntivi, dato che consente al Gruppo di avanzare notevolmente nel percorso verso l’obiettivo previsto nel piano industriale di 2,6 milioni di clienti al 2030”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa aggiudicazione, grazie alla quale affiancheremo migliaia di famiglie italiane nel loro ingresso nel mercato libero. I clienti sono al centro della nostra strategia e il nostro impegno lo dimostra. I nuovi utenti, infatti, potranno contare su un player affidabile, solido e attento, che non solo presenta una dimensione internazionale ma che al contempo garantisce un servizio puntuale e costante tramite una rete capillare di punti vendita e di assistenza su tutto il territorio italiano.” ha commentato Luca Conti, CEO di E. ON Italia. “Insieme ai nostri clienti e ai nostri partner lavoriamo per rendere l’Italia più verde, continuando nel nostro percorso di crescita volto ad alimentare la transizione energetica del Paese con soluzioni sostenibili ed efficienti.”