Il presidente: la mancanza di piogge incide soprattutto sul settore agroalimentare, dare acqua è un modo di essere vicini al territorio

"Per il momento la sicurezza idrica per il cittadino è garantita. Oggi i fiumi sono purtroppo senz'acqua e dobbiamo gestire al meglio le risorse. Iren ha già deciso di scaricare acqua dai suoi bacini su richiesta degli agricoltori”. Così il presidente del gruppo Iren, Luca Dal Fabbro (nella foto), a margine della conferenza stampa di presentazione del piano di efficientamento di 800 edifici del comune di Torino.

Potenza agroalimentare

“È nostra massima priorità quella di fare in modo che arrivino l'energia e l'acqua potabile. Non vediamo nessun problema in questo momento. È ovvio che sta soffrendo molto il settore agricolo, che è un settore molto importante - ha aggiunto Dal Fabbro - , e ricordo che noi siamo la seconda potenza agroalimentare d'Europa. Iren ha già deciso di scaricare acqua dai suoi bacini su richiesta degli agricoltori. Anche questo, come il teleriscaldamento, è un modo di essere vicini al territorio. Quando gli agricoltori ci hanno chiesto acqua in un momento molto difficile noi abbiamo scaricato acqua".