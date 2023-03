Previsto un provvedimento normativo urgente che conterrà le necessarie semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori essenziali

Si è tenuto a Palazzo Chigi un tavolo sulla crisi idrica, presieduto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al quale hanno preso parte i ministri Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, il viceministro Vannia Gava, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli.



La cabina di regia

Nel corso della riunione è stato affrontato il tema della questione idrica, a fronte della siccità in corso: è stata così istituita a Palazzo Chigi una cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d'intesa con le Regioni e gli Enti territoriali volto a individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie. Verrà quindi nominato un Commissario straordinario con poteri esecutivi rispetto a quanto programmato dalla Cabina di regia.



Il commissario straordinario e la campagna

È stato inoltre previsto un provvedimento normativo urgente che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori essenziali per fronteggiare la siccità e una campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa idrica.