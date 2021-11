Da gennaio a settembre i ricavi sono stati 6,45 miliardi di euro, +34% e un utile netto che balza a 394 milioni di euro, +81%

A2A archivia i primi 9 mesi del 2021 con ricavi pari a 6,45 miliardi di euro, +34% rispetto ai primi nove mesi del 2020 e un utile netto che balza a 394 milioni di euro, +81% rispetto allo scorso anno (218 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020)



Margini e utile

Il margine operativo lordo è di 959 milioni di euro, in crescita di 137 milioni di euro, +17% rispetto ai primi nove mesi del 2020 (822 milioni di euro), "grazie ad una significativa crescita organica e alle operazioni M&A", come rende noto il gruppo. Gli investimenti si attestano a 640 milioni di euro, +55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la posizione finanziaria netta a 3.782 milioni di euro, in incremento di 310 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Al netto delle variazioni di perimetro e dell’impatto del nuovo orientamento Esma (complessivamente pari a 441 milioni di euro), la Pfn è in miglioramento di 131 milioni di euro e si attesta a 3.341 milioni di euro. La società ha registrato inoltre +14% la capacità installata da fonte rinnovabile (idroelettrica, fotovoltaica ed eolica), pari a 2.235 MW, rispetto al corrispondente periodo del 2020, mentre è in contrazione del 26% il fattore emissivo di Gruppo che si attesta a 316g CO2/kWh rispetto al 2017, anno di riferimento per Science Based Targets Initiative.



Mazzoncini: guardare al futuro con ottimismo

"Il 2021 è atteso concludersi con risultati economico – finanziari record” dice l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini. “Gli ottimi risultati a fine settembre hanno confermato la solidità dell’impostazione strategica, data con il Piano 2021-2030, incentrata sulla transizione energetica e l’economia circolare, macrotrends che continueranno a rafforzarsi anche negli anni futuri e nei quali la Società continuerà a svolgere un ruolo propulsore da protagonista. Tali macrotrends, lo scenario energetico sostenuto, i positivi effetti attesi dal Pnrr, una buona crescita dell’economia attesa anche nel nostro Paese consentono ad A2A di guardare al futuro con tranquillità ed ottimismo". Gli investimenti, ricorda il gruppo nella stessa nota, "già previsti a Piano in crescita sostenuta, raggiungeranno nell’esercizio in corso il miliardo di euro, incrementandosi del 40% rispetto all’esercizio precedente, a cui si aggiungeranno le operazioni di crescita esterna concluse nell’esercizio. La variazione della Pfn, attesa in aumento, sarà sostanzialmente riconducibile alle operazioni straordinarie concluse nel corso dell’anno e alla crescita degli investimenti".