Migliaia di carcasse di pesci morti, perfino grandi esemplari di pesce siluro, sono comparse nelle anse del fiume Tevere, nei porti turistici di Fiumicino oppure sulla costa di Focene, sul litorale

Il fenomeno, come avvenuto nel passato, è legato ai forti temporali avvenuti nei giorni scorsi nell'area romana che hanno dilavato negli affluenti del Tevere e nei canali che portano al fiume sostanze inquinanti di origine agricola oppure di altra fonte.

Nei giorni scorsi tanti pesci siluro e carpe avevano cercato riparo nella darsena o sono risaliti, per istinto di sopravvivenza, nel canale di bonifica del parco di Villa Guglielmi a Fiumicino.

La Capitaneria di porto di Roma si è subito attivata con dei sopralluoghi per verificare la moria e consegnare le carcasse dei pesci al servizio veterinario della Asl per accertare le cause del decesso.