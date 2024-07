Con un decreto è stata completata la struttura della commissione Via-Vas e delle sue sottocommissioni. Presidente della commissione tecnica sarà Germana Panzironi. Paola Brambilla coordinatrice delle sottocommissioni

Con il decreto datato 2 luglio il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha completato con 28 su 70 nomine la struttura della commissione Via-Vas e delle sottocommissioni. È stata nominata presidente della commissione tecnica Germana Panzironi; coordinatrice delle sottocommissioni sarà Paola Brambilla.

Dopo quattro anni di mandato si è dimesso il presidente uscente, Massimiliano Atelli, il quale rimane in carica invece come presidente della commissione di valutazione ambientale Pnrr Pniec, la quale è a metà dell’incarico.



Il testo del decreto

DECRETA



Articolo 1

(Nomina del presidente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-VAS

e dei Coordinatori delle Sottocommissioni)



1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 191 del 25 maggio 2024, è nominato

presidente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-VAS la Dott.ssa

Germana PANZIRONI.



2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017, è nominato

Coordinatore delle Sottocommissione Via l’Avv. Paola BRAMBILLA.



3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017, fino alla

nomina del Coordinatore della Sottocommissione VAS, svolgerà temporaneamente le relative

funzioni il presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo.



Articolo 2

(Individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni Via e VAS)



1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017, sono

individuati i componenti della Sottocommissione Via:

1. Ing. Augusto ALLEGRINI;

2. Prof. Ing. Paolo BEVILACQUA;

3. Avv. Paola BRAMBILLA;

4. Arch. Marco Emilio Mario CERRI;

5. Ing. Giorgio CESARI;

6. Prof. Massimo CIAMBOTTI;

7. Piera Lisa DI FELICE;

8. Avv. Marco FEDELE;

9. Arch. Maurizio GALLETTI;

10. Avv. Marco GALLI;

11. Avv. Antonino ILACQUA;

12. Geol. Giuseppe LEONI;

13. Geol. Ernesto Diego MARSETTI;

14. Dott.ssa Maria Gabriella NATALE;

15. Prof.ssa Ing. Monica PASCA;

16. Dott. Alfredo POSTERARO;

17. Arch. Felice SQUITIERI;

18. Prof. Ing. Gaspare VIVIANI.



2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017, sono

individuati i componenti della Sottocommissione VAS:

1. Arch. Paola ANDREOLINI;

2. Dott. Alessandro BOLIS;

3. Prof. Geol. Francesco Latino CHIOCCI;

4. Avv. Stanislao FELLA;

5. Ing. Giovanni FORTUNATO;

6. Prof. Ing. Tullio GIUFFRÈ;

7. Ing. Lorenzo LOMBARDI;

8. Dott.ssa Simona RANIA;

9. Prof.ssa Stefania TONIN;

10. Dott.ssa Maria Maddalena VIETTI NICLOT.



3. La Dott.ssa Francesca DE MAIO, esperta dell’area sanità pubblica, è individuata componente di

entrambe le Sottocommissioni.



Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.