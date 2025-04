Martedì 22 aprile scadono i 180 giorni concessi dal Tar per istituire il Parco nazionale del Matese. Dopo il Wwf, anche Italia Nostra si appella al ministro dell’Ambiente affinché si sbrighi a istituire l’ente.

Dopo il Wwf, ora anche Italia Nostra sollecita al ministero dell’Ambiente il rispetto dei tempi per istituire il Parco nazionale del Matese. Entro il termine inderogabile di martedì 22 aprile scadono infatti i 180 giorni dalla sentenza del Tar riguardante la decretazione delle norme di salvaguardia e perimetrazione del parco. Oggi il Matese è parco regionale campano. Su istanza di Italia Nostra e successivamente ratificato dal Consiglio di Stato, il provvedimento del tar è stato emanato per sancire la trasformazione dei 90mila metri quadrati del Parco del Matese, nel 25º Parco Nazionale d’Italia.



La scadenza

Il termine stabilito rende il deliberato immediatamente esecutivo, senza lasciare spazio a proroghe. Il ministero dell’Ambiente dispone di tutti gli elementi per dare seguito agli atti amministrativi per istituire il parco nazionale e nominare un consiglio di amministrazione, evitando così la nomina di un commissario ad acta qualora fossero superati i tempi fissati dal Tar.



Le regole

La perimetrazione del Parco - che interessa due regioni (Campania e Molise) e un totale di 50 comuni - le norme di salvaguardia e la definizione delle zone di protezione sono stati già predisposti da Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel processo di affiancamento tecnico al ministero dell’Ambiente. L’Istituto ha inoltre dichiarato la disponibilità a fornire precisazioni o correzioni che si dovessero ritenere utili entro i termini previsti. Inoltre, gli incontri recentemente avvenuti tra i dirigenti del ministero, gli enti locali e le forze politiche, che in alcuni casi hanno visto la partecipazione delle associazioni, sono stati molto utili per delineare i termini di questa fase esecutiva e conclusiva.

La ricchezza

L’istituzione del parco nazionale del Matese rappresenta una svolta decisiva per la valorizzazione di un territorio di particolare pregio per qualità ambientale, biodiversità e paesaggio, attualmente protetto solo in parte dai siti di Natura 2000 di rilevanza europea, oltre che un grande passo in avanti per l’Italia nel quadro della strategia europea per la biodiversità, che richiede entro il 2030 la creazione di una rete coerente e ben gestita di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell’Ue.

La mancata istituzione del Parco Nazionale ha finora ostacolato l’accesso alle opportunità di finanziamento previste dalle linee comunitarie, limitando così il potenziale di sviluppo dell’area.



L’appello

“Si ribadisce l’opportunità, dopo ben sette anni di attesa dalla legge istitutiva del 2017, di dare compiuta attuazione alla sentenza del Tar entro il tempo fissato, cioè il 22 aprile. Si potrà così raggiungere un obiettivo fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle comunità di un territorio di estremo interesse naturalistico, in cui già Italia Nostra opera gestendo la riserva naturale regionale del Matese Alto Tammaro e la riserva naturale regionale di Campobasso e Isernia. Il nuovo parco nazionale del Matese, oltre che rispondere a obiettivi di tutela ambientale, potrà generare benefici economici per il territorio, con un turismo consapevole e attività che valorizzino le competenze e le tradizioni locali”, ha affermato Edoardo Croci, presidente Nazionale di Italia Nostra.