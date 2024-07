Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo regolamento Ue. Gli Stati membri devono iniziare ad attuarlo nel 2025. Il metano è un potente gas a effetto serra identificato come il secondo maggior responsabile del riscaldamento globale, con un potenziale climalterante più di 80 volte superiore all'anidride carbonica nei primi 20 anni dalla sua immissione nell'atmosfera. Il commento di Edfe

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il primo regolamento dell'Ue per la riduzione delle emissioni di metano. Si tratta dell'ultimo passo prima dell'entrata in vigore della normativa. Il regolamento, che sarà ufficialmente denominato Ue 2024/1787, stabilisce nuovi e severi limiti alle emissioni prodotte dalle attività legate ai combustibili fossili in tutti gli Stati membri dell'Ue. Gli standard si applicheranno anche alle importazioni provenienti dai numerosi esportatori di petrolio, carbone e gas naturale che riforniscono l'Ue.

Si tratta di un regolamento ambizioso e innovativo che stabilisce standard completi per affrontare le emissioni di metano lungo l'intera catena di approvvigionamento energetico. In quanto pietra miliare del Green Deal dell'Ue, ribadisce l'impegno dell'Unione europea nella lotta ai riscaldamenti climatici. Inoltre, segna la fine dell'esternalizzazione dell'inquinamento al di fuori dei confini dell'Ue. Affrontando le emissioni lungo la sua catena di approvvigionamento, l'Ue si assume la responsabilità della sua grande impronta esterna di metano come parte del suo percorso di decarbonizzazione.



I dettagli del regolamento

Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri dell'Ue dovranno nominare le autorità nazionali incaricate di sorvegliare l'osservanza del regolamento da parte degli operatori di petrolio, gas e carbone dell'Ue, nonché degli importatori e dei verificatori indipendenti. Inoltre, la Commissione europea presenterà la legislazione secondaria, specificando la metodologia che gli importatori dell'Ue dovranno seguire quando si tratta di comunicare le intensità delle emissioni di metano.

Dopo aver affrontato il problema delle emissioni interne, gli stessi obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica saranno applicati anche agli importatori dell'Ue a partire da gennaio 2027. Ciò significa che per tutti i contratti stipulati con chi esporta nell'Ue, i paesi importatori dovranno dimostrare che i produttori misurano, monitorano, comunicano e verificano le emissioni di metano in linea con i requisiti del regolamento.



Perché il metano

Il gas naturale rappresenta ancora un elemento importante nel mix energetico dell’Italia, uno dei principali importatoti dell’Ue. Negli ultimi 30 anni, il Paese ha ridotto le emissioni di metano di oltre il 66% e se questo sforzo continuerà con costanza, l'Italia potrà diventare un esempio europeo di sicurezza energetica e ambientale. In quest'ottica, una rapida attuazione del Regolamento Ue, che deve coinvolgere le iniziative del piano Mattei, potrebbe rafforzare il ruolo strategico dell'Italia nel promuovere forti partnership che mirino a decarbonizzare la regione mediterranea, incoraggiando anche i Paesi produttori ad allinearsi agli obblighi del Regolamento Ue sul metano.



Il commento di Sollazzo

"L'adozione da parte dell'Ue del regolamento sulle emissioni di metano è un passo avanti significativo per rallentare gli effetti dei riscaldamenti climatici”, ha dichiarato Flavia Sollazzo, senior director energy transition di Environmental Defense Fund Europe (Edfe). “Il successo del regolamento dipende esclusivamente da un'attuazione rigorosa”, prosegue Sollazzo. “Il vero lavoro inizia ora: è fondamentale responsabilizzare l'industria e ci aspettiamo che gli Stati membri agiscano rapidamente. I passi immediati includono l'attuazione dei requisiti nazionali di comunicazione delle emissioni di metano entro il prossimo anno, la finalizzazione degli standard di importazione e lo sviluppo di sistemi completi di monitoraggio, comunicazione e verifica (mrv) che vadano oltre i confini nazionali. Inoltre, per trasformare questo regolamento in azione globale per il clima sarà necessario costruire forti alleanze internazionali per estenderne l'impatto. Non si tratta solo di leadership dell'Ue, ma di guidare un cambiamento globale nell'azione per il metano e nel rallentare il ritmo del riscaldamento globale".

"Con tecnologie avanzate di monitoraggio, misurazione e tracciamento come MethaneSat, i politici, l'industria e il pubblico hanno a disposizione strumenti potenti”, ha dichiarato Helen Spence-Jackson, executive director di Edfe. “Questo livello radicale di trasparenza elimina le scuse e richiede un'azione immediata. La chiave del successo ora è la corretta attuazione, che richiede sforzi di collaborazione tra i vari settori. Lavorando insieme, possiamo costruire una conoscenza completa delle emissioni e sviluppare soluzioni efficaci a beneficio di tutti. Questo regolamento è un quadro di riferimento per una collaborazione costruttiva, che apre la strada a reali progressi nella lotta ai riscaldamenti climatici".