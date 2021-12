Il flash mob della Legambiente. In provincia di Milano attive misure temporanee di primo livello

Da alcuni giorni, su tutta l’Alta Italia persistono condizioni meteorologiche stabili associate a una salda struttura anticiclonica sull'Europa occidentale con estese inversioni termiche al suolo. Ciò ha determinato un progressivo incremento delle concentrazioni di Pm10 portando al primo episodio, dall’inizio della stagione fredda, di prolungato e diffuso superamento - soprattutto in Lombardia, ma non solamente - del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ (microgrammi di inquinante per ogni metro cubo d’aria esaminata).



I dati della Lombardia

Giovedì 16 dicembre le concentrazioni massime di Pm10 rilevate nei capoluoghi lombardi sono risultate pari a 98 µg/m³ a Milano, 78 µg/m³ a Monza e Lodi, 75 µg/m³ a Cremona, 70 µg/m³ a Como, 67 µg/m³ a Brescia, 66 µg/m³ a Pavia, 64 µg/m³ a Mantova, 59 µg/m³ a Bergamo e Sondrio, mentre a Lecco (44 µg/m³) e a Varese (41 µg/ m³) le concentrazioni si sono mantenute sotto al limite.

In provincia di Milano, il 16 dicembre si è registrata una media di 83 µg/m³ e sono stati superati i cinque giorni consecutivi di superamento del limite di 50 µg/m³, con l’attivazione delle misure temporanee di primo livello, come previsto dalla delibera della giunta regionale 3606/2020.



La protesta della Legambiente

Nei giorni scorsi la Legambiente Lombardia e un gruppo di genitori dell’Ics Ciresola di Milano hanno realizzato un flash mob per ribadire la necessità di mettere in pratica politiche ambientali più severe per contrastare la scarsa qualità dell’aria. “Non possiamo continuare a perdere tempo: la strada per una mobilità meno inquinante, sia individuale sia collettiva, è da tempo evidente, ma in Lombardia si va a rilento. Il 2022 sarà l’anno della nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria: come ci si sta attrezzando per far fronte a parametri sempre più stringenti?” si domanda Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia.



