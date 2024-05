La coppia di uccelli ha costruito il nido sulla torre-faro alta 44 metri che illumina una rotonda stradale nella campagna milanese

Le cicogne Cico e Cica sono tornate sulla torre-faro di Carpiano, hanno deposto le uova e aspettano i loro piccoli in diretta streaming. È possibile seguire le giornate delle due cicogne in streaming, accessibile al link https://www.cittametropolitana.mi.it....

Cico e Cica, le cicogne simbolicamente adottate dalla Città metropolitana di Milano, erano state protagoniste nella primavera 2023 di un contest realizzato nella scuola elementare di Carpiano, i cui alunni avevano individuato una rosa di nomi sottoposti a referendum tramite le piattaforme social. Così sono stati scelti i nomi Cica e Cico.



Dal 2022 sul palo della Binasca

Nel 2022 attraverso un richiamo artificiale le cicogne erano state “invitate” a costruire la loro casa in un nido allestito sulla torre tecnologica che illumina dall’alto la vasta rotonda sulla strada della Binasca, nel mezzo della campagna. Uno spazio accogliente, a 44 metri d’altezza, insonorizzato e termicamente controllato, per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. Esperimento riuscito, tanto che nel 2023 e quest’anno, le cicogne sono tornate dalla migrazione e, ora, sono impegnate nella cova.



Il commento dell’istituzione

“Lì, su una torre tecnologica, nel cuore di una provinciale, siamo riusciti a creare un nido accogliente per le cicogne, grazie all’aiuto della tecnologia. L’obiettivo è ripetere anche altrove questa sperimentazione, implementando i sistemi di monitoraggio grazie alle competenze dei funzionari e delle funzionarie dell’ente, che, come saprete, sta portando avanti un campus digitale che coinvolge tutta l’area metropolitana. Grazie allo streaming tutta la cittadinanza può seguire le nostre cicogne”, commenta la Città metropolitana di Milano.



Guarda in webcam le cicogne in questo momento https://ac107mp.streamcloud.it/embed...